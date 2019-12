Alex destekli Türkiye dizisi

T24-

Milliyet'in haberine göre,Türk dizileri özellikle Ortadoğu’da baş tacı edilirken, geçen hafta İstanbul’a gelen Emmy ödüllü senaryo yazarı Gloria Perez’in ilk isteği ne kebap ne Boğaz oldu. Perez, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin ‘Valide Sultanı’ Nebahat Çehre’yle tanışmak için can attı. Dizi yıldızlarının Türkiye’den daha çok ilgi görüp, Hollywood starları gibi karşılanmalarının haberlerine alıştık bile. Geçen gün tanık olduğum olay karşısında gerçekten şaşırdım. Brezilyalı ünlülerle yaptığı özel organizasyonlarla Türkiye’nin Brezilyalılara tanıtılmasına katkıda bulunan Serra Arıkök’ün misafiri Perez geçen hafta Türkiye’deydi.Brezilyalı ünlü senaryo yazarının ‘Muhteşem Yüzyıl’dan ve özellikle ‘Valide Sultan’ rolünü canlandıran Nebahat Çehre’den haberdar olduğunu öğrendiğimde ister istemez şaşırdım.Gloria Perez, ülkenin en çok seyredilen TV kanalı Globo’da bir yıl boyunca haftanın altı günü prime time’da yayınlanan Caminho das Indias (Hindistan Yolu) dizisinin senaryo yazarı. Farklı iki ülke kültürünün etrafında dönen bu diziyi 45 milyon insan izliyor. Dizinin Hindistan konulu serisinden sonra ülkede Hindistan gezileri moda olup, Hint takıları yok satarken, senaryo yazarı Gloria Perez de Emmy ödülü almıştı.Senarist şimdi de Brezilya’yla Türkiye arasında geçen, bu sayede Türk kültürünün anlatılacağı bir hikaye yazıyor. Gloria Perez ve kanal yöneticileri Türkiye’ye gelip, İstanbul ve Kapadokya’daki yaşamı inceledi, mekan baktı. Rio De Janerio-Kapadokya hattında geçecek dizinin çekimleri haziranda başlayacak. Anlayacağınız Hindistan’dan sonra, Brezilya’da Türkiye rüzgarı esecek. Senarist sorularıma detaylı yanıt vermek istemese de Serra Arıkök’ten, dizide Türk düğünü, hamamı gibi detayların yer alacağı tüyosunu aldım.Brezilyalılar oyunculuğuna hayran kaldıkları Nebahat Çehre’yle tanışıp Türk sineması, dizi sektörü hakkında bilgi aldılar. Çehre yıllara meydan okuyan güzelliği, oynadığı her rolü daha da besleyişiyle zaten Türkiye’nin starı. Oyunculuğu yalın ama çok etkili. Ancak Valide Sultan rolü de onun vücuduna göre dikilmiş bir elbise adeta. Brezilyalılar Valide Sultan karakterinden çok etkilenmişler.Çehre’ye Brezilya dizileri hakkında ne düşündüğünü sordum, “Daha çok zengin, fakir konusunu işliyor” diye başlayıp şöyle devam etti: “Biz Türkler’in dizi aşkını başlatan, Brezilyalıların 1980’lere damgasını vuran ‘Köle İsaura’sıdır. Oyunculukta vücut dilini çok kullanırlar, ‘Hayır’ kelimesi mesela. Ellerini böyle 90 cm.’lik açıyla açarak falan söylerler. Bana biraz abartılı gelir, çok gülerdim izlerken. Sempatik insanlar ama güzeli, yakışıklısı azdır. Bu ekibin dizisindeki oğlan yakışıklı ama.”Gloria Perez ve Brezilya’nın en ünlü komedyeni Chico Anysio’nun eşi Malga Di Paula, Nebahat Hanım’dan sonra yakın arkadaşları Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Alex ve eşi Dainne De Souza’yla yemek yedi. Türkiye sevgisi bilinen, bir ara Türkçe isim de almaya kalkışan Alex, haberdar olduğu dizi projesinin hayata geçiriliyor olmasından çok mutluydu. “Yurdum” dediği Türkiye’nin Brezilya en çok izlenen kanalında tanıtılacak olmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan Alex, dostlarına, “Türkiye bunu hak ediyor. Kapadokya hayatımda gördüğüm en büyüleyici yerlerden biriydi. Buradayım ve elimden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırım” sözü verdi. Alex ve eşi, Brezilyalı dostlarını Anadolu yakasında ağırladı, Anadolu Hisarı ve Bağdat Caddesi’ni gezdirdi. Hadi bakalım, Brezilya’da gösterilen dizinin Hindistan’ı konu alan emsalinin ardından yaşandığı gibi on binlerce Brezilyalı turisti ağırlamaya hazır olalım.