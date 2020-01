Alex de Souza'dan veda mektubu

Alex de Souza, basın toplantısının ardından kişisel internet sitesinden de herkese teşekkür ettiği bir açıklama yayınladı. Efsane futbolcu, eşi Daianne, Başkan Aziz Yıldırım, çalıştığı tüm teknik direktörler ve taraftarları öven ifadeler kullandı.

İşte Alex de Souza'nın veda mektubu;

8 yıllık Fenerbahçe'de ki futbol yaşantım böylece bitmiş oldu. Bundan sonra ancak arkadaşlıklar ve iyi hatıralar yad edilecek. Beraber üzüldüğümüz ve sevindiğimiz çok güzel anılarımız oldu. Mutluluğa da yaşadık üzüntüyü de. Çok kötü yenilgilere de katlandık ve bunun yanında çok güzel galibiyetler de tattık. Hayat nasılsa futbolun içinde de aynısını yaşadık. Bu site aracılığıyla bazı "teşekkürler" iletmek istiyorum.

İlk başta eşime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü evinden, ülkesinden uzakta hem de her zaman bana destek çıkarak burada, yabancı bir ülkede farklı bir ortamda 8 yıl benimle beraber yaşadı. Sıkıntılı anlarımda herzaman benimle oldu ve bana destek çıktı.

Fenerbahçe'nin inanılması güç fedakarlıklara katlanan taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. 2004'den beri şahit olduğum bu taraftar aşkı her türlü galibiyeti ve sevinci hak ediyor.

Hakan Bilal'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi olmasaydı buraya gelmeyecektim.

Daum'a çok teşekkürler, dokuz ay boyunca bana sabır gösterdi ve bu şekilde beni ikna etti.

Aziz başkana çok teşekkürler, her ne kadar aramızda ki ilişki inişli-çıkışlı olsa bile Fenerbahçe formasını bunca sene giymeme izin vermiş olduğundan dolayı çok teşekkürler.

Kulübün yönetim kadrosunda ki herkese bana gösterdikleri saygıdan dolayı teşekkürler. Belki aramızda ufak tatsızlıklar yaşandı ama buna rağmen herşey için teşekkürler.

Beraber futbol oynadığım arkadaşlarıma teşekkürler. Özellikle Fabio Luciano ilk geldiğim dönemde bana çok yardımcı olmuştu. Marcio Nobre yine bana ilk başta destek olan arkadaşlarımdan bazıları.

Türk futbolcu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Herzaman saygı-sevgi çerçevesinde bir ilişkimiz oldu. Özellikle Semih'e teşekkür etmek istiyorum. İlk geldiğinde çalışkan, savaşan, büyümek istiyen bir çocuktu. Ve hatta şans bulduğunda da bunu gerçekleştirdi ve 2008 yılında hem gol kralı oldu hem de Avrupa şampiyonasında iyi bir turnuva çıkardı.

Beraber çalışma şansı yakaladığım hocalarıma teşekkür etmek istiyorum.

Daum, disiplinli, ve çalışkan biriydi. Bana her türlü imkanı sağladı. Bundan dolayı ona sonsuz teşekkürler borçluyum.

Zico, benim çoçukluk rüyam...Bana hem saha içinde hem de saha dışıında çok yardımı dokundu. Edu Coimbra'yla beraber iyi bir iş çıkardılar. Çünkü Zico genelde takım kurulumu, veya strateji geliştirme kısmıyla ilgilenmezdi. Edu bu noktada onun boşluğunu dolduran isim olmuştu. Zico her zaman açık sözlü oldu. Birşeye karar verdi mi kolay kolay değiştirmezdi. Fenerbahçe'ye Zico'yla çalışma imkanı verdiği için ayrıca minnettarım. Onunla öğrendiğim en önemli ders; "zihinsel hazırlık her işin temelini oluşturur".

DON Luis Aragones- Bu adam futbolun herşeyini çok iyi biliyor. Herşeyi takip ediyor ve çok sayıda futbolcu tanıyor. Onunla ancak bir yıl çalıştım ancak Futbolla ilgili düşünçeleri hiç şüphesiz beni çok zenginleştirdi. Bir yıl çalışmış olması da ayrı bir üzüntü çünkü çok ciddi ve bizlere çok şeyler öğretmişti. Herkes bu yılın en kötü sezonumuz olduğunu söylüyor ancak bana göre o yıl hepimiz için önemli bir eğitim yılı oldu.

Aykut Kocaman- Dinamik, iyi ve zevkli çalışma yapısı ve gelişmeye açık antrenman tarzıyla fark yaptı. Kendisiyle türk futbolunun diğer hocaların futbol anlayışından ve benim kendi futbol anlayışımdan farklı olduğunu anladım. Bana bu gerçeği gösterdiği için -her ne kadar çok büyük farklılıklarımız olsa da - kendisine minnettarım.

Teknik ekipten Daum döneminde ki Roland Koch'a teşekkürler. Moraci'ye Zico'yla beraber çıkardığı iş için teşekkürler. Aykut'un ekibinde ki Alper'e de teşekkür ediyorum.

Özellikle Eurico Campos ve Dolu Arslan'a çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar pek bilinmezler ve hatta varlıklarından kimsenin haberi bile yoktur ama benim için çok önemli isimler. Her zaman onların başarıları için destekliyorum.

Kamp merkezimizde ki tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Her zaman dikkatli ve yardımcı oldular. Doktorlara, Fizyoterapistlere, masörlere, taşıyıcılara ve diğer tüm çalışanlara sonsuz teşekkürler.

Ali Tunsoy'a, Samet Güzel'e, Umut Köse'ye, Mahmut Sökün'e teşekkürler ediyorum. Bizlere tercüme konusunda yardımcı oldular.

Son olarak Türk halkına sonsuz teşekkürler. İş bu safhaya geldiğinde birçokları evime kadar geldiler ve bana destek oldular. Gözyaşlarımı tutamadım ve onların bu duruşu karşısında çok defalar ağladım...Ben ki sizlere gönülden teşekkür ediyorum!

Türkiye, bu 8 yıl için sonzuz teşekkürler!

Saygılar ve görüşmek üzere,

Alex