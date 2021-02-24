Alex de Souza'ya Türkiye'den talip

Yeni Malatyaspor, Alex de Souza’yı takımın başına getirmek istiyor. Hamza Hamzaoğlu yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex için harekete geçti.

NTV’ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağalamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz” şeklinde konuştu.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giyen Alex, 2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak Brezilya’nın Coritiba takımında forma giyen Alex, futbolculu bırakmasının üzerinde geçen 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı.