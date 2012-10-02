Alex de Souza Twitter'da rekor kırdı

Alex de Souza'nın F.Bahçe ile olan kontratını sonlandırdığını açıkladığı tweet'i, Twitter dünya sıralamasında ilk 10'a girerken en çok Retweet alan Türkçe tweet olarak tarihe geçti.

Yıldız oyuncu, "Kontratimi sonlandirdim. Hayatimin en uzucu imzasi oldu. Fenerbahce bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandi. Hersey icin tesekkurler" yazarak taraftarlara veda ederken bu mesaj Twitter'da 30 binin üzerinde retweet aldı.

Gece geç saatlere doğru Retweet sayısı 53 binin üzerine çıkarak Türkiye rekorunu kırdı. Ayrıca Brezilyalı'nın veda tweet'i dünya sıralamasında 6. sırada yer buldu.