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Spor

Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

06 Mart 2020 14:38

Ersun Yanal ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Kulübün efsane oyuncularından Alex'in yaptığı paylaşım sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelecek isimler tartışılmaya başlandı.

Yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran sürpriz bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza sosyal medya hesabından 2010-2011 şampiyonluk kutlamalarında kızları ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı.

 

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