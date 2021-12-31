T24 LogoT24 Logo
Spor

Alex de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Alex'in isminin, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor

31 Aralık 2021 11:44

Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'de ismi adaylar arasında gündeme gelen Alex de Souza'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertli ekibin eski futbolcularından Fabio Luciano'nun, Mehmet Aurelio ve Alex'in bulunduğu "Bir gün yeniden birlikte" şeklindeki paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Alex, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Şu anda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın isminin, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor.

İşte o paylaşım:

 

alex de souzafenerbahçeheyecanlandıranpaylaşımteknik direktör
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24