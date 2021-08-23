Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı

Fenerbahçe'nin son 2 maçında forma giyen genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler, sergiledikleri performansla ön plana çıktı. Arda Güler için kulüp efsanesi Alex de Souza'dan paylaşım geldi.

İki futbolcu, oyuna sonradan dahil oldukları HJK Helsinki mücadelesinde ilk Avrupa kupası deneyimini yaşadı. Muhammed Gümüşkaya, bu karşılaşmada şık bir gole de imza attı.

Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında ise Muhammed'e ilk 11'de şans verdi. Bu müsabakanın 87. dakikasında Kim Min-jae'nin yerine oyuna girerek ilk lig tecrübesini yaşayan Arda Güler ise 89. dakikada Zajc'a gol pasını veren isim oldu.

Arda Güler için kulüp efsanesi Alex de Souza'dan paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından, 16 yaşındaki oyuncunun arkasında Alex posteri olan resmini paylaştı ve "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya’dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Güler ise Alex'e yanıt verdi ve "Desteğin için çok teşekkür ediyorum. İdol, seni özledim" diye yazdı.