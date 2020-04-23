Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, "Çok teklif aldım ama Fenerbahçe'yi bırakmadım" dedi.

Sporx'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, ilk transfer olduğunda İspanya'dan da teklif aldığını ancak Türkiye'yi seçtiğini ve birçok teklife rağmen Fenerbahçe'de kaldığını söyledi.

Türkiye'de oynadığı dönemde de İtalya, İngiltere ve Almanya'dan teklifler aldığını anlatan Alex, "Ama Fenerbahçe'yi bırakmadım. İşler benim için iyi gidiyordu. Türkiye'ye gittiğimde 27 yaşındaydım ve Parma ile tecrübem çok iyi değildi, işin nasıl gelişeceğini de bilmiyordum. Bu yüzden 9 yıl boyunca Fenerbahçe'de kaldım" diye konuştu.

"Türkiye'de derbiler oynanırken, hayat normal ilerlemiyor"

"Türkiye'de derbiler oynanırken, hayat normal ilerlemiyor" diyen Alex, "Fenerbahçe - Galatasaray maçında, ülke durur. Türkiye'de gerçekten büyük 3 takım var, Brezilya'da ise 10 tane diyebiliriz, başka ülkelerde 12-14 de olabiliyor. Bu yüzden Türkiye'de gerilim daha çok büyüyor" ifadelerini kulandı.

İleride teknik direktör olmayı düşündüğünü söyleyen Alex, "Eğer Coritiba, benim takımı yönetecek kapasitede olduğumu düşünürse, görev alırım, bir problem olmaz" dedi.

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