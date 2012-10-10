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Alex de Souza, Başbakan Erdoğan ile Dolmabahçe'de görüştü

Fenerbahçe'den ayrılan Alex, Başbakan Erdoğan ile Dolmabahçe'de görüştü

10 Ekim 2012 18:46

 

Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisine gitti. Saat 16:00 itibariyle Dolmabahçe'ye giden Alex ile Başbakan Erdoğan arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede Alex'in eşi ve yorumcu Rıdvan Dilmen de yer aldı.
 
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Başbakanın daveti üzerine gerçeleştiği öğrenilen görüşme planlandığı gibi saat 16:30'da başladı. 1 saat 15 dakika süren görüşmeye eşi Dianne ile birlikte gelen Alex'in takım elbise giymesi dikkat çekti.  Ayrıca Alex'ten bir süre önce de ofise Rıdvan Dilmen geldi.
 
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Başbakan'ın Alex'e büyük boy bir hat tablosu hediye ettiği öğrenildi. 

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