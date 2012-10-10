Alex de Souza, Başbakan Erdoğan ile Dolmabahçe'de görüştü

Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisine gitti. Saat 16:00 itibariyle Dolmabahçe'ye giden Alex ile Başbakan Erdoğan arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede Alex'in eşi ve yorumcu Rıdvan Dilmen de yer aldı.

Başbakanın daveti üzerine gerçeleştiği öğrenilen görüşme planlandığı gibi saat 16:30'da başladı. 1 saat 15 dakika süren görüşmeye eşi Dianne ile birlikte gelen Alex'in takım elbise giymesi dikkat çekti. Ayrıca Alex'ten bir süre önce de ofise Rıdvan Dilmen geldi.

Başbakan'ın Alex'e büyük boy bir hat tablosu hediye ettiği öğrenildi.