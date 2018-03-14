Alex de Souza: "Seçimin bir parçası değilim"

\"Ali Koç\'la en son 2015\'te görüştüm\"

\"Belli bir niyetle giydiğim bir tişört değil\"

\"Kazananın Fenerbahçe olmasını istiyorum\"

\"Karşılaştırmaların haksızlık olduğunu düşünüyorum\"

\"Elbette Fenerbahçe\'nin şampiyon olması şansı var\"

Uğur DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe\'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Emaar Square Mall\'da bulunan D&R mağazında basın mensuplarının karşısına çıktı.

Basın toplantısına gelen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Alex, \"Gelir gelmez bir heykel ziyareti yaptık. Benim için biraz sembolik oldu. Erkek kardeşim ile birlikte geldim. Çocukken yaşadıklarımızı göz önüne aldığımızda heykelin önünde fotoğraf çektirmemiz önemli bir andı. Kardeşimle birlikte olması çok anlamlıydı\" dedi.

\"SEÇİMİN BİR PARÇASI DEĞİLİM\"

İstanbul\'a geliş nedeni ile ilgili konuşan Alex de Souza, gelişinin seçim süreci ile bir bağlantısı olup olmadığı ile ilgili, \"Bu spekülasyon kafalarına bayılıyorum. Herkes kendi kafasında bir şey düşünüyor ve hayal ediyor. Bunun sonucunda da spekülasyonlar ortaya çıkıyor. İstanbul\'a, Türkiye\'ye bayılıyorum. Burada yaşadığım, geçirdiğim zaman içerisinde harika anılarım var. Buraya gelmek kadar doğal bir şey yok. Bir diğer sebep de, hep içerisinde şahit olduğum derbiyi ilk defa dışarıdan kardeşimle takip etmek istedim. Buradaki ortamı çok merak ediyordu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hiç yaşamamıştı. İlk başta eşimle birlikte gelecektim, sonra kardeşimle gelmeye karar verdim. Bunun arkasında bir sebep aramaya gerek yok. İstanbul benim çok sevdiğim bir yer. Hep içerisinde olduğum bir maçı da takip etmemin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Şunun da farkındayım ki, Fenerbahçe\'de bir seçim süreci var. Seçim sürecinde birbiriyle muhtemel olarak karşılaşacak iki kişi var. Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Sanki ben seçimin parçasıymışım gibi yorumlar geliyor. Ben buralı değilim, oyum bile yok. Dolayısıyla buraya geliş sebebim tamamıyla gezmek, görmek, derbiyi izlemek ve dostlarımla hasret gidermek. Ne seçim için geldim, ne oyum var. Benim hiçbir alakam yok\" ifadelerini kullandı.

\"ALİ KOÇ\'LA EN SON 2015\'TE GÖRÜŞTÜM\"

Derbiyi Ali Koç\'un locasında izleyeceği dedikodularına yanıt veren Alex, \"Daha maçı nerde izleyeceğimi bile bilmiyorum. Ali beyle böyle bir şey konuşmadık, konuşsak olsak sizden saklamam. Maç izleme niyetiyle geldik, izleriz diye de umuyorum. Kendisiyle son görüşmem sanırım 2015\'teydi. Bursaspor maçına gitmiştim, orada denk gelmiştik maç sırasında, devre arasıydı sanırım. 5-10 dakika muhabbet etmiştik. O muhabbetten sonra hiçbir kişisel görüşmemiz olmadı\" diye konuştu.

İstanbul\'a geliş sebebini yineleyen Brezilyalı yıldız, \"Açıkçası burayla ilgili beni en fazla çeken şey, şu andaki derbi havası. Derbi havası öyle bir hissediliyor ki... Ben senelerce içeriden takip ettim, şimdi dışarıdan yeniden koklayarak taraftar edasıyla izleyeceğim\" açıklamasını yaptı.

\"BELLİ BİR NİYETLE GİYDİĞİM BİR TİŞÖRT DEĞİL\"

Dün İstanbul Atatürk Havalimanı\'na indiği sırada üzerinde bulunan ve sosyal medyanın odağı haline gelen tişörtü ile ilgili spekülasyonlara yanıt veren Alex, \"Hangi dünyada yaşıyorsunuz merak ediyorum, herhangi bir tişört. Bundan niye bir anlam çıkartıyorsunuz. Herhangi bir mesaj yoktu. Dünkü tişörtüme benzeyen birçok tişörtüm var. Ama belli bir niyetle giydiğim bir tişört değil\" şeklinde konuştu.

\"KAZANANIN FENERBAHÇE OLMASINI İSTİYORUM\"

Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili yorum yapan Alex de Souza, \"Bizim kazanmamızı umuyorum, keyifli bir maç olmasını ve kazananın Fenerbahçe olmasını istiyorum\" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman ile arasındaki ilişki hakkında gelen bir soruya Alex, \"Kitapta yazdım bitti, okuduysanız düşüncelerimi biliyorsunuz. Tekrar tekrar gündem yaratmayalım\" yanıtını verdi.

\"KARŞILAŞTIRMALARIN HAKSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

Kendisini Giuliano ile kıyaslanması ve Talisca ile Giuliano arasındaki milli takım rekabeti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alex de Souza, \"Bu tür karşılaştırmaların yapılmasına aşinayım, burada olduğum süreçte de sürekli birileri karşılaştırılıyordu. Ben bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Diego da benimle karşılaştırılmıştı. 8 yılllık kariyeri olan biri ile yeni gelen birini karşılaştırmak haksızlık. Giuliano\'ya zaman verilmeli, başarılı olması için sabredilmeli. Benzer sürelerde oynarsa karşılaştırabilir.

Talisca ve Giuliano ile ilgili ise ikisi de milli takıma hazır oyuncular. Brezilya Teknik Direktörü Tite, Giuliano\'yu daha önce gördü, sıra Talisca\'nın. İkisi de mücadele edecek, milli takım için hangisi yararlıysa o formayı giyecek\" dedi.

\"ELBETTE FENERBAHÇE\'NİN ŞAMPİYON OLMASI ŞANSI VAR\"

Mevcut iş durumu ile ilgili gelen bir soruya Alex, \"Şu anda sadece tatili düşünüyorum, iş hakkında yorum yapmak istemiyorum. Brezilya\'da birçok işim var, bunlardan bahsetmenin yeri değil. Türkiye\'den de herhangi bir teklif almadım\" diye konuştu.

Brezilyalı efsane futbolcu son olarak ise Fenerbahçe\'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi:

\"Futbol olarak bir yorum yapmak istemiyorum, maçlara uzağım, yorum yapmam yanlış olur. Şampiyonluk şansına bakarsak da, elbette Fenerbahçe\'nin şampiyon olma şansı var.\"

Öte yandan Alex, basına yaptığı açıklamaların tamamlanmasının ardından D&R mağazasına geçerek sarı lacivertli taraftarların karşısına çıktı. Kendisinden imza almaya gelen taraftarlarca coşkuyla karşılanan Alex de Souza, taraftarları kırmayarak onlara imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi. Kendisini karşılayan büyük kalabalık arasında yer alan iki engelli vatandaşa da Alex büyük ilgi gösterdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alex de Souza\'nın açıklamaları

- Taraftarlardan detaylar

- Alex\'in imza vermesinden detaylar

- Engelli taraftarlardan detaylar

- Genel detaylar