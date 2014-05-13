Alex, Aziz Yıldırım'ın sert çıkışına ne dedi?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk töreninde "Alex de Souza" tezahüratları sonrasında yaptığı çıkış sonrası Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex De Souza Twitter'da yayımladığı mesajda, "13-14 sezonundaki harika katılımınızdan dolayi hepinizi tebrik ederim. Bugün sadece bir taraftarım. Başkan ve futbolun emekçilerine tebrikler" dedi.

Fenerbahçe'nin kupa töreni öncesinde kurulu plartforma çıkan Yıldırım, tribünlerden yükselen Alex de Souza tezahüratları ve yuhalamaları sonrası tepkilerin geldiği tribünlere dönerek, "Bu mutlu günde terbiyesizlik yapmayın. Sizleri bir daha bu stada sokmam. Paralı köpekler yeter artık. Alex de Souza'yı ben aldım. Sizler yuhalarken, faydası olacağını düşünerek takımda ben tuttum. Daha sonra Fenerbahçe'ye faydasını olmayacağını düşünerek gönderdim. Terbiyesizlik etmeyin. Bu akşam Fenerbahçe, 3 Temmuz'da yaşadıklarının hesaplaşmasını yapıyor. Sizler şike şike diye bağırıyordunuz. Bir daha tribünlere giremeyeceksiniz, ahlaksızlar." ifadelerini kullandı.

Alex'in Twitter hesabından yayımladığı mesaj şöyle: