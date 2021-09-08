Alex Albon, 2022'de Williams'la Formula 1'e dönecek

T24 Spor

Alex Albon'un Williams'ta George Russell'dan boşalan koltuğu alarak gelecek sezon Formula 1'e döneceği açıklandı.

Albon, geçen sene beklentilerin altında kaldıktan sonra Red Bull'daki koltuğunu Sergio Perez'e kaybetmiş ve 2021 sezonunda gridde yer alamamıştı. Albon, bu sezon Red Bull'un test pilotu olarak görev yapıyordu.

F1.com'a göre Albon, Williams'ın haftalardır Russell'ın gitmesi durumunda imza attırmak istediği isimdi.

Gelecek sezon Albon'un takım arkadaşı İsrailli pilot Nicholas Latifi olacak.