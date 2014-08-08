Alex, Acun'un program teklifine ne dedi?

TV8'nin patronu Acun Ilıcalı'nın haftada bir yayınlanmak üzere Alex'in yorumlarıyla katkı sağlayacağı bir spor programı yapma teklifi en azından Aralık ayına kadar rafa kalktı.

Yeni yayın dönemine Eylül ayında başlayacak olan TV8'de büyük sürprizlerden birinin de Alex de Souza olacağı iddia edilmişti.

Sporx.com'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmede Aralık ayına kadar futbola odaklanmak istediğini ifade eden Alex, Aralık ayından sonra da Brezilya'da kalacağını ifade etti.

Alex'in Acun Ilıcalı'nın 'düzenli olarak' ekranda yer alma teklifini geri çevirmesinin ardından gözler bir kez daha Sergen Yalçın'a çevrildi.