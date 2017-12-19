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Alevlerin arasında kalan Ayşegül bebekten acı haber

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesindeki bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan 3 aylık Ayşegül Barışık, kaldırıldığı hastanede öldü

19 Aralık 2017 13:56

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Demirci ilçesindeki bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan 3 aylık Ayşegül Barışık, kaldırıldığı hastanede öldü.
Demirci\'ye bağlı kırsal Küpeler Mahallesi\'ndeki Mürsel Barışık\'a ait alt katı ahır olarak kullanılan taş evde, dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Şömineden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı sanılan yangın kısa sürede etraftaki yanıcı maddeleri tutuşturdu. Evin tavanının petrokimya ürünü olan plastik malzeme ile kaplı olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi köylüler kovalarla su taşıyarak yaptı. Bu sırada gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla alevlerin arasında kalan 3 aylık bebek Ayşegül Barışık, kurtarılarak dışarı çıkartıldı.
Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan bebek, ambulansla Demirci Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale ardından durumu ağır olan bebek, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ayşegül bebek, doktorların müdahalesine rağmen gece kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Salihli\'de gündelik çalışan Mürsel Barışık\'ın eşinin sabah şömineyi yaktıktan sonra alt kattaki hayvanlarına bakmaya gittiği sırada çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili jandarmanın soruşturması sürerken, minik Ayşegül\'ün cenazesi yakınları tarafından bu sabah Demirci\'ye götürüldü.

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