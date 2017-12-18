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Alevlerin arasında kalan 3 aylık Ayşegül yaralandı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Demirci ilçesindeki taş evde, ilk belirlemelere göre, şömineden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı

18 Aralık 2017 18:43

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Demirci ilçesindeki taş evde, ilk belirlemelere göre, şömineden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 3 aylık Ayşegül Barışık, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Demirci\'ye bağlı kırsal Küpeler Mahallesi\'ndeki Mürsel Barışık\'a ait, alt katı ahır olarak kullanılan taş evde yangın çıktı. Şömineden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı sanılan yangın, kısa sürede etraftaki yanıcı maddeleri tutuşturdu. Evin tavanın plastik malzemeyle kaplı olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi köylüler, kovalarla getirdikleri su ile yaptı.
Bu sırada ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla alevlerin arasında kalan henüz 3 aylık Ayşegül Barışık, kurtarılarak, dışarı çıkarıldı. Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Ayşegül bebek, ambulansla Demirci Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan bebek, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından diğer odalara sıçramadan söndürüldü.
Yangının, Salihli ilçesine çalışmaya giden Mürsel Barışık\'ın eşinin sabah şömineyi yaktıktan sonra alt kattaki hayvanlarına bakmaya gittiği sırada çıktığı ileri sürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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