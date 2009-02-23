Alevler kızını aldı, melekler oğlunu verdi

Gaziantep’te 9 aylık hamile Sevgi Satıl, bir yaşındaki kızı Çiğdem’i evde uyutup alt kattaki kayınvalidesine gitti. Bu sırada küçük kızın uyuduğu odadaki sobadan yangın çıktı. Eve gelen annenin alevlerin arasından aldığı Çiğdem, hastanede can verdi. Yaşadığı korkunç acıyla doğum sancıları başlayan talihsiz anne, ertesi gün minik oğlunu bağrına bastı.





Gaziantep’te ev kadını 26 yaşındaki Sevgi Satıl, evlerinde çıkan yangında 1 yaşındaki kızı Çiğdem’i kaybettikten 1 gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi.



Şahinbey İlçesi Kozluca Mahallesi’ndeki 2 katlı evde oturan ve 2’nci çocuğuna 9 aylık hamile olan Sevgi Satıl, 19 Şubat’ta, tek çocuğu 1 yaşındaki kızı Çiğdem’i sobanın bulunduğu odada uyutup, kısa süre için alt kattaki kayınvalidesinin yanına gitti.



Alevlere daldı ama



Bu sırada sobanın hava deliğinden sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturdu. Alevler, kısa sürede büyürken, evine döndüğünde yangını fark eden Sevgi Satıl, canı pahasına alevlerin arasına dalıp, kızı Çiğdem’i dışarı çıkardı. Hamile kadın kısmen yanıp yaralanırken, minik Çiğdem’in vücudunda ağır yanıklar oluştu. Hemen kaldırıldığı Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nin Yanık Servisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın, minik Çiğdem Satıl kurtarılamadı.



Onu unutamam



Doktorun normal doğumuna 10 gün kaldığını söylediği Sevgi Satıl ise, yangın faciasında kaybettiği minik kızının dayanılmaz acısı ve olayın verdiği heyecanla doğum sancıları çekmeye başladı. Sevgi Satıl, yaşadığı korkunç faciadan bir gün sonra, 75’inci Yıl Kadın Doğum Hastanesi’nde sezaryenle 3 kilogram ağırlığında sağlıklı erkek bebek dünyaya getirdi. Eşi işsiz olan, evlerinin kül olduğu yangında kızını kaybeden Sevgi Satıl, ’Yıldıray’ adını verdikleri oğluna sımsıkı sarılıp, "Allah bir evladımı benden aldı, birini verdi. Kızımın acısını unutmam mümkün değil ama artık oğlumuz için yaşayacağız. Yangında her şeyimizi kaybettik. Eşim iş bulana kadar inşallah bize yardımcı olacak hayırseverler çıkar" dedi.

