-Alevler kardeşleri ayırdı ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Ankara'da elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangında evdeki üç kardeşten beş yaşında olan Ebru Kodakoğlu hayatını kaybetti, 2 yaşındaki ikizler yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mamak Tuzluçayır Mahallesi 300. Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki Veli Kodakoğlu'nun evinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girebildikleri evde, iki yaşındaki ikiz kardeşler Elanur ve Edanur'u kanepenin arkasına gizlenmiş halde buldu. Alevlerden kaçamayan 5 yaşındaki Ebru ise kaldırıldığı Ankara Hastanesinde hayatını kaybetti. Edanur GATA'da, Elanur ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedaviye alındı. İkizlerin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. -Oğlunun karnesi için evden çıktı- Anne Semra Kodakoğlu'nun, ilköğretim 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki oğlu Tugay'ın karnesini almak için evden çıktığı ve küçük çocukların bu nedenle yalnız kaldığı bildirildi. Bazı komşuları, yangın sırasında çocukların sesleri gelmesine rağmen içeri giremediklerini, çelik kapıyı polis ve itfaiyenin kırdığını anlattı. Yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilirken, komşular, bölgeye doğalgaz verilmediği için elektrik sobasıyla ısınmaya çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlar, 187 Doğalgaz Acil hattını aradıklarında da basınç düşük olduğu için doğalgaz olmadığının kendilerine söylendiğini belirtti. Öte yandan, anne Kodakoğlu'nun olayı duymasının ardından sinir krizi geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı, OSTİM'de döküm işinde çalışan baba Veli Kodakoğlu'nun da haberi aldıktan sonra hastaneye gittiği öğrenildi.