Alevler dokuma atölyesini kullanılmaz hale getirdi

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesindeki dokuma atölyesi, çıkan yangında kullanılmaz hale gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Karacasu\'ya bağlı kırsal Ataköy Mahallesi\'ndeki dokuma atölyesinde, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüyerek, atölyeyi sardı. Alevleri farkeden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına su sıkarak müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler bitişikteki eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Atölyedeki 2 dokuma tezgahı ile dokumacılıkta kullanılan çeşitli malzemeler zarar gördü. Atölye kullanılmaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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