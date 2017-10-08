Alevler 8.5 hektarlık makilik alanı küle çevirdi

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde çıkan yangında, 8.5 hektar makilik alan küle döndü.
Hisar Mahallesi, Sırtlan Boğazı Mevkii\'ndeki makilik alandan, dün saat 18.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye ile Didim Orman İşletme Müdürlüğü ekileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yüayılan alevlere, 4 arazöz, 4 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 30 orman işçisi ile müdahale edildi. Alevler, 2 saatlik çaba sonucunda güçlükle söndürülürken 8.5 hektarlık makilik alan küle döndü.
FOTOĞRAFLI