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Alevler 2 asırlık ahşap binayı küle çevirdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesindeki kullanılmayan 2 asırlık ahşap bina, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında küle döndü

07 Eylül 2018 17:15

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Menteşe ilçesindeki kullanılmayan 2 asırlık ahşap bina, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında küle döndü. Alevler, yakındaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Menteşe\'deki İsmet İnönü Caddesi üzerinde yer alan, kullanılmayan 2 asırlık ahşap binada, saat 05.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 2 katlı binadaki yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, su sıkarak, alevlere müdahale etti. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu yakındaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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