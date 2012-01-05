'Aleviyim diye işten attılar'

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Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Yıldırım, işe başladığı günden bu yana Alevi olduğu için baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığını, Alevi olduğu için işten çıkarılmak istendiğini belirtmiş, Yıldırım’ın açıkmaları gazetemizin 27 Aralık’taki sayısında “Alevi olmak suç mu?” başlığıyla yer almıştı. Yıldırım, açıklamalarının gazetemizde yayımlamasının ardından şirket görevlilerinin kendisine tepki gösterdiğini belirtti.Yurt müdüresi Emine Çağlar’ın, hakkında aslı olmayan ve işten atılmasını gerektirmeyecek tutanaklar tutup, KYK Samsun Bölge Müdürlüğü ve KYK Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğini, yurtta kalan 100 öğrencinin işten atılmaması için imza toplayıp yurt bölge ve genel müdürlüğüne göndermesinden dolayı da öğrencileri örgütlemek ile suçlandığını anlattı. Eşini kaybettikten sonra 3 çocuğuna bakmak için çalıştığını ve sosyal güvencesinin olmadığını vurgulayan Yıldırım, “Diğer personelin hepsi yerinde dururken sadece benim işten çıkarılmam nasıl açıklanabilir? İşsiz kaldım, borcum var, çocuklarıma nasıl bakacağım, bunu düşünen var mı? İnançlarımdan dolayı bu duruma düşmüş olmayı bir türlü anlamıyorum” dedi.Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan, bu durumun Türkiye’de sıklıkla yaşanan örneklerden biri olduğunu belirterek “İnsanları ırk, mezhep, inanç, siyasi görüş farkı gözeterek ayrımcılık yapmak anayasal suçtur” diye konuştu.