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Yaşam

'Alevinin elinden yemek yenmez!'

Mersin'de sözleşmeli olarak görev yapan Din Kültürü dersi öğretmeni, Alevilere yönelik hakaret söylemlerinde bulununca veliler imza topladı

17 Nisan 2013 19:19

Mersin Gazipaşa Ortaokulu'nda sözleşmeli olarak görev yapan din kültürü dersi öğretmeninin, "Alevilerin ellerinden yemek yenmez" dediği öne sürüldü.

Abidin Yağmur'un Mersin imece'de yer alan haberine göre din kültürü dersi sırasında kurban ibadeti anlatılırken bir öğrenci ailesinin farklı bir zamanda kurban kestiğini söyledi.

Bunun üzerine öğretmen M.K, “Senin ailen Alevidir o zaman” dedi ve Alevilerin Müslüman olmadığını söyledi. Öğretmen M.K. ile öğrenciler arasındaki Alevilik konuşmaları daha sonra da sürdü. Bir başka derste M.K, “Alevilerin ellerinden yemek yenmez” gibi ifadeler kullanınca öğrenciler tepki gösterdi. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine aileler öğretmen M.K. hakkında okula şikâyette bulundu. Velilerin ve bazı öğretmenlerin imzalı dilekçesine rağmen M.K. derslere girmeye devam edince bir grup öğrenci velisi dün okula giderek okul idarecilerine kaygılarını aktardı.

Bunun üzerine veliler ve idareciler Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek dilekçelerinin gereğinin yapılması talebini yineledi. Bunun üzerine ilçe milli eğitim müdürlüğü M.K’nin iş sözleşmesini feshetti ve okulla ilişiğini kesti.

 

Az zamanda üçüncü ola

 

Mersin'de yaşanan olaya benzer olaylar kısa süre önce iki ilde daha meydana gelmişti. Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'nde din felsefesi konusunu anlatan bir felsefe öğretmeni Alevilikle ilgili, "Ali'ye Allah diye taparlar. Bazıları da peygamber kabul ederler. Onlar mum söndü yaparlar" demiş, bu sözler Alevilerden büyük tepki çekmişti.

 

İstanbul Fatih Davutpaşa Lisesi'nde de din öğretmeni, ders sırasında tahtaya "Sapkınlar" ve "Doğru yoldakiler" şeklinde iki yol çizip Hristiyan, Musevi ve Alevileri sapkın olmakla suçlamıştı.

 

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