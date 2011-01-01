Alevilik tasavvufi yorum, Caferilik mehep

T24 - Önümüzdeki ders yılında öğrencilerin hayatına 6’ncı sınıftan 12’nci sınıfa kadar “Alevilik, Cemevi, Cem çeşitleri, Caferilik, Ehl-i Beyt, Aşure, Musahiplik, Semah, Kerbela” gibi kavramlar girecek. Din dersi kitaplarında, “Alevilik tasavvufi yorum, Caferilik mezhep” olarak yer alacak. Aleviliğin bir kolu olan Nusayrilik de kitaplara girdi.



Hükümetin başlattığı “Alevi Açılımı”nın en önemli adımı önümüzdeki ders yılında atılacak. Din dersi kitaplarına, “Alevilik tasavvufi yorum, Caferilik mezhep” olarak giriyor. Talim Terbiye Kurulu, 6-12’nci sınıf din ve ahlak bilgisi derslerine girecek “açılım” konularını belirledi.Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Kerbela ve aşure



Devlet Bakanı Faruk Çelik’in tamamladığı “Alevi Açılımı’nın en önemli ayağını Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu hayata geçirecek. Öğrencilerin hayatına 6’ncı sınıftan itibaren 12’nci sınıfa kadar “Alevilik, Cemevi, Cem çeşitleri, Caferilik, Ehl-i Beyt, Aşure, Musahiplik, Semah, Kerbela” gibi kavramlar girecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerindeki en büyük yeniliklerden biri de Aleviliğin bir kolu olarak tanımlanan “Nusayrilik”in de yer alması oldu. İşte ders kitaplarındaki “açılım” konuları:





Hz. Ali üzerinden



6’ncı sınıf müfredatında, İslam’ın sakınılmasını istediği bazı davranışlar sayılırken Hazreti Ali, Hüseyin, Cafer Sadık ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin bu konudaki sözleri yer alacak. Oruç ibadeti işlenirken, Hazreti Ali’nin “Ramazan ayında oruç tutmak, azaptan koruyan kalkandır” sözüne yer verilecek. Oruçla ilgili Alevilik-Bektaşilik’teki uygulamalara dikkat çekilecek, Kerbela olayına değinilecek. Muharrem orucu anlatılacak.

Cem çeşitleri var

7’nci sınıfta öğrencilere, Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramlar açıklanacak. Bu ünitenin işlenmesi sırasında, “Cem ve çeşitleri” konusu işlenirken, “Düşkünlükten kaldırma cemi, dardan indirme cemi ve Abdal Musa cemi” gibi ayrıntılara girilecek. Cemevlerinin statüsü konusu ders kitaplarında yer almayacak. Alevi-Bektaşilerin kurban bayramı başta olmak üzere yılın belli mevsimlerinde kestikleri ve bu sırada Kurban Tığlama Duası yaptıkları da ders kitabında anlatılacak.

Hacı Bektaş-ı Veli

9’uncu sınıfta, Hacı Bektaş-ı Veli, “Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan kişiler” arasında okutulacak. Hacı Bektaş-ı Veli tanıtılırken, “Hacı Bektaş-ı Veli çevresindeki insanlara Allah’a ulaşmanın yollarını öğretmiş bir hak dostudur” ifadesi kullanıldı. Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Dört kapı, Kırk makam” öğretisine yer verilerek, iki sayfalık anlatım metni hazırlanacak.

Hz. Ali taht kurdu

9’uncu sınıfta, Hazreti Ali’nin çocukluğu ve kişiliği tanıtılırken, Hazreti Muhammed’in hayatındaki önemi vurgulandı. Okuma parçasında Hazreti Ali, “Bütün Müslümanların kalbinde taht kurmuş olan Hazreti Ali askeri ve siyasi başarıları, dindarlığı, ilmi kişiliği ve Hazreti Muhammed’in damadı olması dolayısıyla tarih boyunca bütün Müslümanlarca sevilip sayılan ve örnek alınan tarihi bir şahsiyettir” ifadesi kullanıldı.

Caferilik mezhep

11’inci sınıfta, 5 mezhep olduğu bilgisi verilecek. Fıkhi-Ameli İslam Mezhepleri ve İmamlar başlıklı bölümde, Hanefilik (İmam Ebu Hanife), Malikilik (İmam Malik), Şafilik (İmam Şafii), Hanbelilik (İmam Ahmed Hanbel) ve Caferilik (İmam Cafer Sadık) olarak tanıtıldı. Caferilik ilk kez ders kitaplarına mezhep olarak girecek.

Alevilik tanımı

12’nci sınıfta, Alevilik, İslam düşüncesinde çeşitli tasavvufi yorumlar arasında yer aldı. Yesevilik, Mevlevilik, Nakşibendiyye, Kadirilik ve Alevilik-Bektaşiliğin tasavvufi bir oluşum olduğu vurgulandı. Alevi derneklerinin bu tanıma itiraz etmesi bekleniyor. Öğrencilere verilecek ödevler arasına “Alevilik ve Bektaşiliğin araştırılması” da konulacak.