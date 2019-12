-ALEVİLİK MÜFREDATA GİRİYOR ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ''2011-2012 Eğitim-öğretim yılına ders kitaplarında Alevi çalıştayları sonrasında elde edilen sonuçlar ve çıktılar esas alınarak hazırlanmış ders kitapları müfredata girmiş olacak'' Bir gazetecinin, ''Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde ''kız erkek ayrımı yapıldığı'' iddialarına ilişkin sorusu üzerine Çubukçu, bu konuda çıkan haberlerin her yönüyle asparagas olduğunu, hiçbir doğruluk payının bulunmadığını bildirdi. Bu konuyla ilgili haberin çıkmasının hemen ardından konuyu araştırdıklarını ve gerekli yazılı açıklamayı yaptıklarını anımsatan Çubukçu, şunları söyledi: ''Fakat görüyorum ki bu yalanlama sonrasında 'yalanlandı ama öyle değil, böyle değil' diye sürdürülmeye devam ediyor. Şimdi son dönemlerde hem öğrenci olayları hem İstanbul'daki kantin eylemi de benzer bir şekilde organize edilmiş bir meseledir. Her şeyden önce ben basın mensuplarına, özellikle Anadolu'dan veya değişik yerlerden gelen haberler konusunda bakanlığımızın son derece açık ve şeffaf bir tutum izlediğini söylemek istiyorum.'' Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde meydana geldiği iddia edilen olayın hiçbir gerçekliği olmadığının altını çizen Çubukçu, şöyle konuştu: ''Ne bir 45 santim mesafe uyarısı var ne de sıralar tahtalarla kaplanmış. Eğer böyle olsaydı bu haberleri yapanların da haberi ispat etmeleri için gerekli fotoğrafı ve yazıyı kullanmaları gerekirdi. Kız ve erkek öğrencilerin pansiyonlarının ayrı, giriş kapılarının da ayrı olmasından doğal ne olabilir. Ayrı bir binaya aynı kapıdan girmek zaten mümkün değil. Kaldı ki bu doğru da değil. Nitekim okulun bir gün sonra duvarlarına yazılan yazılar ve 'Devlis' adlı bir grubun da her eylemde aktif rol aldığı herkesin malumu. Dolayısıyla biz bu olaylarla ilgili gerekli ve yeterli açıklamaları çok hızlı bir şekilde yapıyoruz ama gönül arzu eder ki bu haberler yapılmadan önce bize danışılsın. Biz haberin doğru olup olmadığı, hangi yönleriyle gerçeği yansıtmadığı konusunda daha ayrıntılı bir açıklama yapabiliriz. Kesinlikle hiçbir yönüyle doğru haber değildir. Üretilmiş bir haber. Bu üretilirken de doğrusu hangi maksatla hareket edildiği konusunda benim şüphelerin var.'' Çubukçu, ''Bu haberin hangi amaçla yapıldığını düşünüyorsunuz?'' sorusuna da ''Doğrusu bu konularda özellikle eğitim ve öğretimle ilgili, ortaöğretim kurumlarımızda birtakım provokatif eylemlerin, birtakım terörize grupların bu tür eylemleri öğrenciler üzerinden, yalan haberler üzerinden provoke ettiği konusunda bilgimiz var. Dolayısıyla bu konularda biraz daha dikkatli olunmasını rica ediyorum'' yanıtını verdi. -ALEVİLİĞİN MÜFREDATA ALINMASI- ''Ders kitaplarına Alevilik konusunun girmesine yönelik bir çalışmanız vardı. Bu çalışma ne aşamada?'' sorusu üzerine Çubukçu, bu konuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Çubukçu, ''Talim ve Terbiye Kurulundan da geçti. Önümüzdeki dönemde, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Alevi çalıştayları sonrasında elde edilen sonuçlar ve çıktılar esas alınarak hazırlanmış ders kitapları müfredata girmiş olacak'' dedi.