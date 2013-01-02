T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alevilik dersi veren Japon akademisyen, Alevilik'ten etkilenerek Müslüman oldu

Tunceli Üniversitesi'nde Alevilik dersi veren Japon hoca Hiroki Wakamatsu, Alevilikten etkilenerek müslüman oldu

02 Ocak 2013 11:05

Tunceli Üniversitesi'nde Alevilik dersi veren Japon Antropolog Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu çalışmalarının da etkisiyle Alevi bir Müslüman olduğunu söyledi.

Sophia Üniversitesi'nde antropoloji alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Japon antropolog, ardından  Tunceli Üniversitesi'nde Alevilik dersi vermeye başladı. 2011 yılında Tunceli Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik unvanını alan Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu, Alevilik'ten etkilenerek Müslüman oldu.

ntvmsnbc.com'da yer alan hebre göre, Alevilikle ilgili araştırmalar yapan Wakamatsu zamanla Alevi olmaya karar verdiğini belirterek, "Tibet'te olabilirdim ya da Arjantin'de olabilirdim ama bir hocamın tavsiyesiyle Türkiye'deki Alevi toplulukları üzerine çalışmaya başladım" dedi.

"Müslüman olmak için uzun zamandır tereddütüm vardı" diyen Japon antropolog Hiroki Wakamatsu, "Ankara Üniversitesi'nde samimi hocalarımız vesilesiyle Müslüman olmak kısmet oldu. Odan sonra Alevi olmayı seçtim. Alevi yolu bir meşrebdir benim için. Kendi adıma, İslam'ın Allah'a ulaşmak için en doğru yolu olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tunceli Üniversitesi'nde öğrenciler Japon hocalarından çok memnun. Bir öğrenci Wakamatsu'yla ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı: "Açıkçası kendi alanımda Hiroki hoca gibi bir hocanın olacağını düşünmemiştim. Japon bir hocanın ders vermesi çok farklı bir deneyim oldu benim için" dedi.

ETİKETLER

japon antropologtunceli üniversitesialevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24