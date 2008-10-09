Alevilik, Alman okullarında okutulacak

Almanya'nın nüfüs yoğunluğu açısından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki okullarda "Alevilik din dersleri" verilmeye başlandı.



Düsseldorf kentinde bulunan KRV Eyaleti Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bergkamen, Wuppertal ve Köln kentlerindeki 4 ilkokulda bu derslerin verilmeye başlandığı, sonbahar tatilinden sonra Duisburg kentindeki bir ilkokulda daha "Alevilik din dersi" verileceği kaydedildi.



KRV Eyaleti Eğitim Bakanı Barbara Sommer de konuya ilişkin açıklamasında, "Hükümetin sorumluluğundaki Alevilik din dersi, uyumu güçlendirecektir" dedi.



Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından hazırlanan Alevilikle ilgili temel bilgilerin okullarda Almanca olarak okutulacağı ifade edilen açıklamada, derslerin Alevi öğretmenler tarafından verileceği belirtildi.



Açıklamada, "Alevilik dersleri için uzun süren bir hazırlık aşamasından geçildi. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bir program hazırlandı. Bu konuda Hessen, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletleriyle birlikte görüş alış verişinde bulunuldu. Henüz Alevi öğrencilerin sayısı tam olarak bilinmiyor, ancak derslerin başlamasının ardından bu açıklık kazanacaktır" denildi.

