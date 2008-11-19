Alevilerin kara listesi

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), 9 Kasım’da yapılan Büyük Alevi Yürüyüşü ve Mitingi ile ilgili olarak olumsuz yayın yapan, TRT, Zaman, Yeni Şafak ve Vakit Gazeteleri hakkında suç duyurusunda bulundu.



ABF Genel Başkanı Ali Balkız ve Federasyon yöneticileri, Ankara Adliyesi’ne gelerek, suç duyurusuna ilişkin dilekçelerini, Basın Savcılığına verdi. Başvuru öncesinde bir açıklama yapan ABF Genel Başkanı Ali Balkız, 9 Kasım’da yapılan mitinge kimsenin gölge düşüremeyeceğini söyledi.



Aleviler’in, sorunlarının çözümü konusunda yıllardır verdiği hukuk ve demokrasi mücadelesine, siyasi iktidarların kulak tıkadığını ifade eden Balkız, “AİHM’den ve sonrasında da Danıştay’dan, Zorunlu Din Dersine yönelik alınmış olan yargı kararlarını görmeyen AKP iktidarı, Alevileri yok saymaya devam etmektedir” dedi.



Alevi toplumunun, artık sessizliğini ve suskunluğunu üzerinden attığını ifade eden Balkız, şunları söyledi:



“Nerede bir hak mücadelesi varsa demokrasiden, emekten ve özgürlüklerden yana durarak mücadelenin içinde yer alacaktır. Bu çerçevede Federasyonumuzun, ülkemizin 9 ilinden başlatmış olduğu Büyük Alevi Yürüyüşü ve sonrası yüzbinlerin katılımı ile yapmış olduğu Ayırımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı mitingi, Alevilerin hak taleplerinde artık sessizlikten ve suskunluktan vazgeçtiklerini göstermektedir.



Görkemli mitingimizi başka mecralara çekmeye çalışmakta, insani talepleri nedeniyle Aleviler hedef durumuna getirilmek istenmektedir. Vakit, Zaman, Yenişafak Gazeteleri yapmış oldukları yayınlarda ‘Sivas ve Gazi’yi planlayan eller, yeni oyun peşinde’ ‘Önce Kürtler, şimdi Aleviler Tahrik ediliyor’ ‘Önce Aleviliği öğrensinler, sonra Alevi haklarını arasınlar’ ‘Bunlar PKK ağırlıklı bir oluşum. Doğuda şehirleri karıştıranlar, şimdi Alevileri sokağa çekmek istiyorlar’ başlıklı ve içerikli haberler yaparak, tarafsız haber ilkesinden uzaklaşmışlar.



TRT de, yasasında düzenlenmiş olan objektif haberciliği bir tarafa bırakarak, miting günü saat 18.30’a kadar mitingle ilgili hiçbir haberi vermemiş, ayrıca gazetelerde haber başlıklarını okurken, özel kasıt ve art niyetli yaklaşımını sürdürerek yukarıda adı yazılı gazetelerdeki taraflı haberleri kamuoyuna taşıyarak suç işlemiştir. Kamu yayıncısı TRT, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamına hizmet etmek zorundadır.”

Balkız, ve beraberindekiler açıklamalarının ardından suç duyurusuna ilişkin dilekçelerini, Basın Savcılığına verdi.

