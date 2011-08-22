Alevileri sevindiren haber validen döndü!

T24 - İzmir İl Genel Meclisi’nin, kent sınırları içerisinde bulunan 23 cemevinin elektrik, su, bakım onarım, çöp ve atık giderlerinin İzmir İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasına yönelik oy çokluğu ile aldığı karar, İzmir Valisi M. Cahit Kıraç tarafından yeniden görüşülmesi için geri gönderildi.



Vali Kıraç’ın, "siyasi karar alındığı" gerekçesiyle İl Genel Meclisi’nin kararını geri göndermesi CHP Grubu’nun tepkisine yol açtı. Siyasi karar almadıklarını söyleyen CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Mumcoğlu, Vali Kıraç’ın kendilerine "aba altından sopa gösterdiğini" ileri sürdü. Yerel yöneticilerin sorunlara çözüm bulması gerektiğini, konuyu Meclis’e getirip getirmemeyi önümüzdeki ay grup toplantısında değerlendireceklerini dile getiren Mumcuoğlu, "Vali Kıraç bu tutumuyla çözüm üretmiyor sorunu çözümsüz hale getiriyor. Ayrıca Meclis’in aldığı kararın siyasi olup olmadığını belirleme yetkisi Vali’de değil. Vali Kıraç, Meclis’i siyasi karar alıp Danıştay tarafından feshedilmesi ile tehdit ederek aba altından sopa gösteriyor" dedi.





VALİNİN YARDIMI DA SİYASİ



Cemevlerinin toplumun büyük bir yarası olduğunu, sorunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini anlatan Mumcuoğlu, Vali Kıraç’ın kendisine ayrılan ödenekten bazı cemevlerine yardımlar yaptığını hatırlattı. Mumcuoğlu, "Vali Kıraç, İzmir’de bulunan 23 cemevinden kendisinin belirlediği bir tanesine son dört yılda 150 bin TL’lik yardım yapmıştır. Eğer biz siyasi bir karar aldıysak Vali Kıraç’ın da bu yardımları hangi kıstasa göre neden bir tanesine yaptığını açıklaması gerekir. Aksi halde bu yardımın siyasi olduğunu düşüneceğiz. Bildiğiniz gibi Valilerin siyaset yapma görevi ve yetkisi yoktur" diye konuştu.





VALİ’NİN YAZISI



İzmir Valisi M. Cahit Kıraç, kararın ardından 19 Ağustos 2011 tarihinde İzmir İl Genel Meclisi Başkanlığı’na gönderdiği yazıda şu görüşlere yer verdi:

"İl Genel Meclislerinin toplantı yeri zamanı ve gündeminin oluşturulması, özel hükümlerle bağlandığı İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonların katılarak görüş bildirmek hakkına sahip olan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin ise, sadece kendi görev ve faaliyet alanına giren konularda görüş bildireceği, İl Özel İdaresi Kanunu’nun 22. Maddesi’nde, il özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan konularda karar alınması il genel meclisinin Danıştay kararı ile feshedilmesi sonucunu doğurabileceği, İl Genel Meclisi’nin yetki ve görevlerinin kanunlarla belli olduğundan bunların dışında yetki kullandırılması ile ilgili ile yasal bir düzenleme olmadığı belirtilmiştir.



5018 sayısı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29. maddesine dayanılarak çıkarılan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi teşekküllere gene yönetim giderleri kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılması hakkında, derneklerin elektrik, su, çöp ve katı atık su parası giderleri ile bakım, onarım ve inşaat giderlerinin karşılanmasına yönelik bir madde bulunmamaktadır. Ayrıca cemevlerinin resmi ibadethane olarak kabul edilmesi yönünde kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi’nde yardım talepleri ilgili idarece değerlendirilir, yardım miktarının belirlenmesi ve dağıtımı bakanlıklarda bakanın diğer idarelerde kurumun en üst yöneticisinin onayı ile yapılır."





