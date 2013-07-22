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'Alevilere ölüm' yazılarını biz yazmadık

'Alevilere ölüm' yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan S.D. ve A.M.Ü, avukatlarıyla Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenledi

22 Temmuz 2013 20:41

Ankara'da bir evin duvarına "Alevilere ölüm" yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi suçlamaları reddedip, yazıyı kendilerinin yazmadığını söyledi.

Ankara Mamak'ta bir evin girişinde duvara "Alevilere ölüm" yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan S.D. ve A.M.Ü, avukatlarıyla Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Yazıyı kendisinin yazmadığını söyleyen S.D, "Ayın 14'ünde meydana gelen bu olaydan polisin beni aramasıyla haberdar oldum. Beni çağırdılar ve ifade vermek üzere karakola gittim. 19'unda ise sabah saat 6'da operasyonla gözaltına alındım" dedi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri iddiaları ve olayı provokasyon amacıyla gerçekleştirdikleri yorumlarını da yalanlayan S.D, ifade tutanağını göstererek, "Polis bize halkı düşmanlığa sevk eden bu eylemi neden yaptığımızı, kimden talimat aldığımızı ve örgüt adına mı hareket ettiğimizi sordu. Biz suçlamaları reddettik. Serbest bırakıldıktan sonra internette suçlamaları kabul ettiğimiz yönünde haberler gördük. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu yazıyı biz yazmadık. Gerçek faillerin yakalanmasını istiyoruz. Bizim üzerimize atılarak olay kapatılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

S.D, soru üzerine, polisin evde yaptığı aramada yazının yazıldığı kalemi bulamadığını, bilgisayarlarının imajını kopyalayıp cep telefonlarına el koyduğunu söyledi.

Gerçek suçluların bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten A.M.Ü. ise komşularının iddiasıyla gözaltına alındıklarını savunarak, "Tek suçumuz o saatte kameranın önünden geçmek. Hakkımızda çıkan haberlerin ardından çok zor durumda kaldık. Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

 

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