‘Alevilere ölüm’ yazan 2 kişiye gözaltı

Gezi Parkı eylemlerinin ardından Ankara Mamak'da Alevi vatandaşların evlerine büyük harflerle "Alevilere ölüm" yazılarına yazan 2 kişi gözaltına alındı. Kameralarda belirlenen bir kişi ise aranıyor

Mamak İlçesi’nde 4 gün önce Alevilerin yaşadığı bazı evlere kırmızı boyayla büyük harflerle, “Alevilere ölüm” yazıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE’leri inceleyen terör ekipleri, 3 kişinin kimliğine ulaştı.

‘Biz de Aleviyiz’

Yapılan operasyonda yazıları yazan M.Ü., S.D. gözaltına alınırken, İ.Y. ise kayıplara karıştı. Emniyette sorgulanan M.Ü. ve S.D., yazıları yazdıklarını kabul ederken, “Biz de Aleviyiz. Herhangi bir amaçla yazmadık. Rastgele yazdık. Alevi - Sünni çatışması çıkartma gibi bir amacımız da yok” dedikleri öğrenildi.