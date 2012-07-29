Alevilerden Yargıtay’a semahlı protesto

Aleviler, Yargıtay’ın, “cami ve mescit dışındaki yerlerin ibadethane olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı” yönündeki kararını protesto etti. Kızılay Güvenpark’ta toplanan Aleviler semah dönerek karara tepki gösterdi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı üyesi bir grup Alevi, Yargıtay’ın, “cami ve mescit dışındaki yerlerin ibadethane olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı” yönündeki kararını protesto etmek için dün Güvenpark’ta biraraya geldi. Vakıf Başkanı Ercan Geçmez burada yaptığı basın açıklamasında, Yargıtay’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşüne dayanarak verdiği bu kararı tanımadıklarını söyledi. Geçmez, şunları kaydetti:

“Bu karar sıradan bir mahkeme kararı olarak değerlendirilemez. Hükümet’in, Diyanet’in ve TBMM Başkanı’nın paralel açıklamaları Alevilere karşı nasıl bir bütünsel yaklaşımı ifade ettiği görülüyor. Aleviler bu ülkede ısrarala görülmemeye, yok sayılmaya devam ediliyor. Herkes bilmeliki cemevlerimizin ibadethanelerimiz olduğu gerçeğini tartıştırmayız. İbadetimiz Cem, ibadethanemiz cemevleridir.”Aleviler mahkeme kararlarını kabul etmeyerek direngen duruşunu devam ettirecektir. Aleviler vardır ve Alevilik haktır.”

Geçmez’in konuşmasının ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı üyeleri, Yargıtay kararını protesto etmek için semah gösterisi sundu. Protestonun ardından grup olaysız dağıldı.