Alevilerden oturma eylemi!

Taksim Meydanı'ndaki tramvay durağında toplanan gruptakiler adına açıklama yapan federasyon Genel Başkanı Ali Balkız, zorunlu din derslerinin uygulanmasının "hak ihlali olduğunu, eğitim hakkına, din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğunu" öne sürdü.



Devletin vatandaşların inancına, diline, kültürüne ve yaşam biçimine karışmaması gerektiğini savunan Balkız, 2008-2009 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül pazartesi gününe kadar Taksim'de "oturma eylemi" düzenleyeceklerini söyledi.



Açıklamanın ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, kısa süreli oturma eyleminin ardından dağıldılar.

