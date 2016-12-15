Alevilerden o akademisyen hakkında suç duyurusu

Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği Federasyonu Başkanlığı, Muş Alparslan Üniversitesi araştırma görevlisi Abdulkadir Şen'e Alevilere yönelik Twitter mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CHP İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da, Şen'in, Alevi-Bektaşi toplumunu alenen hedef gösteren resmi Twitter hesabından attığı tweetlere ilişkin yazılı soru önergesi vermişti.

Federasyon adına Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Şube Başkanı avukat Cafer Koluman ve avukat Selvinaz Gamze Tokhay bugün (15 Aralık) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi. Şen hakkında TCK 214 ve 216. Maddelerine göre kamu davası açılmasını istediler.

Bianet’e konuşan Koluman, Şen’in mesajlarının Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil ettiğini belirterek “Üniversite görevlisinin yaptığı açıklamaların suç olacağını bilmemesi mümkün değil, Ceza Kanunu’na göre bilmemek de mazeret sayılmaz” dedi.

“Siyasetçilerin, toplumun kanaat önderi olan, okumuş kesimlerin söylemlerine daha dikkat etmesi gerekir” diye konuştu.

"Tehdit ve suç işlemeye tahrik"

“Suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla verilen şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de yaşayan Alevi inancına mensup vatandaşları, aşağılamış, tehdit etmiş ve bu da yetmeyerek başka inançlara mensup milyonlarca Türkiye vatandaşını kin ve düşmanlığa tahrik ederek açıkça suç işlemeye tahrik etmiştir.

“Ülkemizin içinde bulunduğu süreç oldukça hassas bir süreçtir. Bu süreçte akademisyen kimliğine sahip olan kişilerin kullanacağı sözler ile yapacağı yorumların nereye varacağını iyice öngörmeleri gerekir.

"Yapılan yorumlar nedeniyle şikayet edilen kişinin takipçisi olanlar veya Alevi inancı dışındaki kişi ve gruplar; tahrik altında kalarak Alevi inancına mensup vatandaşlara saldırma ihtimalleri de yüksektir. Nitekim ülkemizde bu tür kirli geçmişler yaşanmıştır. Geçmişte yaşanan bu olaylarda ise hep provakasyon olduğu hususu devlet yetkilileri tarafından vurgulanmıştır.”

Ne olmuştu?

Muş Alparslan Üniversitesi araştırma görevlisi Abdulkadir Şen 13 Aralık’ta Twitter’dan şu mesajları yayınlamıştı:

“Suriye direnişi başarısız olursa Anadolu’da Şah İsmail’in mezhepçi vahşileriyle yaşanacak. Herkes hesabını buna göre yapsın.

“Ey Halep’te çocukları, kadınları, sivilleri, sivilleri korkakça bombalayan rejimi savunan mezhepçiler: Sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor. Bu coğrafyanın her köşesinde yeni Malazgirt yaşanacak. Şah İsmail’in bağnaz mezhepçi piçleri hesap verecek. Şahlaştınız Yavuzlaşacağız.”

“Cem Evi, Ali, insana saygı, Madımak, hoşgörü diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep’te katillerler beraber. Lanetliler topluluğu…”

Şen, gelen tepkilerin ardından “Halep'te yaşanan katliam ve tecavüzlerin ve bunların faili Esed rejimini destekleyen mezhepçi kesimlere yönelik paylaşımlarım çarpıtılmıştır” diyerek tweetlerini kaldırdı.

Muş Alparslan Üniversitesi, Şen hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve Şen’in açığa alındığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Şen hakkında Meclis Başkanının cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

(BK)

TCK 214. MADDE;

(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

TCK 216. MADDE;

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Avukat Selami Öztürk katıldığı bir programda, "Türkiye’de Aleviler öldürülse de sineye çekiyor; bu bizim için bir şans!" ifasini kullanmıştı: