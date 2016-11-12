Alevilerden Köln'de protesto mitingi

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu bugün Köln kentinde "demokrasi, barış ve özgürlük için” sloganıyla bir miting düzenleyecek.

Federasyonu'nun internet sayfasında yer alan miting çağrısında, Türkiye'de aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın bulunduğu milletvekilleri ile Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarından tutuklandığı belirtiliyor ve "Milletvekillerinin siyasi takibata uğramasını ve tutuklanmasını, özgür basına yönelik tutumu sert bir şekilde kınıyoruz” ifadesi yer alıyor.

AKP yönetimi altında Türkiye'nin "nefes kesen bir tempoda diktatörlüğe" dönüştüğü savunulan bildiride, Almanya ve AB'nin Türkiye'ye tutumu eleştiriliyor ve Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin dondurulması, mülteci anlaşmasının da fesh edilmesi talep ediliyor. Köln'deki mitingin "demokrasi, barış ve özgürlük için” sloganı düzenleneceği vurgulanıyor.

Mitingde Alevi Birlikleri Federayonu yöneticilerini yanı sıra Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall gibi isimlerin konuşma yapması bekleniyor.

Almanya'nın Köln kentinde geçen hafta Kürt gruplar tarafından düzenlenen gösterilerde, HDP'li vekillerin tutuklanması protesto edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/JD/HS