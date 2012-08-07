Aleviler'den Erdoğan'a: Bize inancımızı öğretme, kin kusuyorsun

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Alevilerle ilgili açıklamaları ve İstanbul’daki Karacaahmet Cemevi’ni “ucube” olarak nitelendirmesi, Alevi-Bektaşi kuruluşlarının tepkisine neden oldu. Aleviler, “Başbakan kin kusuyor. Bunlar bir Başbakan için utanç duyulacak açıklamalar” dedi.

Önceki gün ATV ve AHaber’de ortak yayınlanan “Gündem Özel” adlı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan’ın Karacaahmet Cemevi’ni “ucube” olarak nitelendirerek, “‘Aleviler Müslüman’ diyenler var, ‘değil’ diyenler var. Aynı zamanda aralarında ateistler de var. Eğer Müslümanlarsa ibadethanenin tek olması lazım” sözlerine Alevi çevrelerden tepki yağdı.

Taraf’a konuşan Alevi-Bektaşi temsilcilerin tepkileri şöyle:

'Başbakanın kafası karışık'

Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Cengiz Hortoğlu:

Aleviliğin ne olduğu konusunda herkesin kafası karışık. Zannediyorum Başbakan’ın da öyle. Aleviliği ehlibeyt yolunun Anadolu’daki yorumu olarak kabul ediyoruz. İslam’ın içerisinde bir inanç yolu olarak görüyoruz. Devletin ya da bir başka siyasi kurumun bizim inancımızı tarif etmesinden rahatsızız.

Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun:

10 yıldan beri Başbakan’ı destekleyen biri olarak, Alevi olmaktan dolayı uğradığım haksızlığı anlatsam 10 tane kitap çıkar. Bütün umutlarımızı yitirdik. Kimin nasıl ibadet yapacağı kimsenin inisiyatifinde değil. Bugün İslam’ın içinde farklı türler, yorumlar var. Alevilik İslam’ın içindedir, özüdür. Hz. Ali’nin felsefesinde insan ayırmak, insanı hor görmek yok.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez:

Başbakan kin kusuyor. Bunlar bir Başbakan için utanç duyulacak açıklamalar. Bu ülkede 20 milyon Alevi yaşıyor. Oruç tuttuğu bir günde herhalde sıcaklığın etkisiyle bunları söylemiştir. Sanırım birileri Başbakan’a ‘Türkiye’de Alevilerle savaş’ diye bir talimat vermiş, o da görevini yerine getiriyor. Savaş istiyorsa savaşırız. Aleviler bu kadar hakareti kaldırabilecek bir topluluk değil. Bu ülkenin Başbakanı, TBMM, Yargıtay Başkanı, Başbakan Yardımcıları cemevleriyle ilgili ucube lafını kullanıyorsa terbiyesizlik yapıyorlar. Bu 20 milyon yurttaşa karşı bir nefret duygusudur.

'Camiler de kaçak'

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Selahattin Özel:

Türkiye’de camilerin de büyük bir bölümü kaçak. Neredeyse yıkıldı, yıkılacak olan camilere bile elletmiyorlar. Hazreti Ali’yi sevmek tek başına yetmiyor. Hz. Ali’yi sevmek demek Hz. Hüseyin’in Kerbela’daki duruşunu göstermek demektir. İnsan haklarına, kardeşliğe, dostluğa hoşgörüyle bakmaktır. Bugüne kadar seçim meydanlarında Alevileri, Aleviliği yuhalatması, takındığı tavır, cemevleriyle ilgili kullanmış oldukları sözlere bakınca Başbakan’ın sözlerini çok anormal karşılamadım.

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan Bermek:

Artık bu konu iyice fark edildiğine göre bu tartışma belki de hükümeti biraz geç de olsa, “cemevi statüsü” sorununa bir çözüm aramaya yönlendirebilir diye umut ediyoruz. Başbakan “Ben de Aleviyim” diyor. Bizim Hz. Ali sevgimiz, onun temsil ettiği insani değerleri, kul hakkını, adaleti, imanı, başkalarına saygıyı, dinen kardeş olmayanları yaradılış-tan kardeş saymayı ve daha birçok değeri sevmektir.