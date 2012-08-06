Aleviler'den Başbakan'ın 'ucube cemevi ' sözüne tepki

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karacaahmet Türbesi'nin yanındaki cemeviyle ilgili sözlerine Karacaahmet Sultan Derneği Genel Başkanı Muharrem Ercan'dan tepki geldi.

Ercan "Bütün inançlara eşit mesafede olması gereken Başbakanın milyonlarca Alevi , Bektaşi yurttaşının ibadet ettiği bir yer için "Ucubedir" sözü her konuşmasında birlik ve beraberlikten söz eden Başbakana yakışmamıştır. Bu söz Alevi camiasını ve bizleri derinden incitmiştir" dedi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Muharrem Ercan, ibadethane sayılmayan ve bu nedenle imar planlarında yer verilmeyen cemevlerinin ruhsatlı yapma olanağının olmadığını belirterek "Türkiye’de sayıları dokuzyüzü bulan cemevlerinin tamamına yakınının bu ayrımcılık politikası yüzünden ruhsatı bulunmamaktadır. Cemevlerinin kaçak ve ruhsatsız olmasının sonucu Alevilerde değil devleti yönetenlerde aramak gerekir" diye konuştu.

Muharrem Ercan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Başbakan’ın dün gece katıldığı bir televizyon programında Karacaahmet Cemevi ile ilgili ‘O cemevi türbenin yanında bir ucubedir’ sözlerini üzüntü ve esefle karşılıyoruz. Bütün inançlara eşit mesafede olması gereken Başbakanın milyonlarca Alevi , Bektaşi yurttaşının ibadet ettiği bir yer için "Ucubedir" sözü her konuşmasında birlik ve beraberlikten söz eden Başbakana yakışmamıştır. Bu söz Alevi camiasını ve bizleri derinden incitmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Karacaahmet Sultan Türbesi, Hacı Bektaş ve Abdal Musa türbesi ile birlikte Alevilerin en kutsal üç mekanından biridir. Aleviler koca İstanbul’da yer bulamayıp da gelip mezarlığın içinde cemevi yapmış değillerdir. Bu türbenin Aleviler için kutsal olması nedeni ile burada cemevi yapılmıştır.

1994 yılında burada yapılacak cemevi için dergah mimarisi tarzında bir proje yaptırılmış, o projeyi gerçekleştirmek için dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve Anıtlar Kurulu üyeleriyle ile görüşmeler yapılmıştır. sayın Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi ile akamete uğramıştır. Yasal çerçevede projemizi yapma girişimlerimiz yerel seçimlerde Erdoğan, ‘mezarlık içinde cemevi yapılmasına izin vermem’ diyerek yıkım ekiplerini cemevine göndermiştir. Oysa Karacaahmet Mezarlığı içinde üç adet camii bulunmaktadır. Camiler Diyanet İşleri Başkanlığına göre ibadethane sayıldığı için imarlı ve ruhsatlıdır. Her neden ise sayın Başbakanın on sekiz yıl önce yaşanmış bir olayı bugün tekrar gündeme getirmesini anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.