Alevilerden Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu

Alevi kurumları, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in, “Cemevleri kırmızı çizgimizdir” açıklamaları hakkında suç duyusunda bulundu. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Merkezi Genel Başkanı Baki Düzgün, “Devam eden savaş ortamı var. Masum sivil halklar evlerinde katledilmekteyken ağzını mühürleyen Diyanet, söz konusu Aleviler olunca fetva vermekten geri kalmamaktadır” dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Merkezi (ABF), Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi (PSAKD) ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi (HBVAKV), Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in şeklindeki açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

İMC’de yer alan habere göre, Alevi örgütleri Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, ABF Genel Başkanı Baki Düzgün, bütün ibadet yerlerini kutsalları olarak kabul ettiklerini ve cemevlerinin de kendilerinin ibadethaneleri olduğunu belirtti. “Ortadoğu’da aynı dinin temsilcileri yıllardır savaş halindeyken, Doğu ve Güneydoğu’da aylardır devam eden bir savaş ortamı var ve masum sivil halklar evlerinde katledilmekteyken ağzını mühürleyen Diyanet, söz konusu Aleviler olunca fetva vermekten geri kalmamaktadır” diye konuştu.

Düzgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Görmez, siyaseti bırakmalı ve asıl görevini yapmalı. Bir din temsilcisi olarak bırakın inançlara şekil vermeyi, bu topluma sevgiyi ve hoşgörüyü öğretmeye çalışın. Yıllardır bizler birleştirici ve bütünleştirici olmaya çalışırken, sizler bölücü ve ayrıştırıcı oluyorsunuz. Alevi-Sünni evliliğine ‘Müslüman olmayanla evlenilmez’ diyerek bu evliliğe karşı çıkıyorsunuz ya, Anadolu’ya gidin ‘Annen Alevi, babam Sünni’ veya ‘Annem Sünni, babam Alevi’ diyen çocukları çok göreceksiniz.”

Açıklamanın ardından Alevi örgüt temsilcileri Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu.