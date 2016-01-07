T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alevilerden Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu

Aleviler: Görmez, siyaseti bırakmalı ve asıl görevini yapmalı

07 Ocak 2016 21:14

Alevi kurumları, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in, “Cemevleri kırmızı çizgimizdir” açıklamaları hakkında suç duyusunda bulundu. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Merkezi Genel Başkanı Baki Düzgün, “Devam eden savaş ortamı var. Masum sivil halklar evlerinde katledilmekteyken ağzını mühürleyen Diyanet, söz konusu Aleviler olunca fetva vermekten geri kalmamaktadır” dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Merkezi (ABF), Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi (PSAKD) ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi (HBVAKV), Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in şeklindeki açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

İMC’de yer alan habere göre, Alevi örgütleri Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, ABF Genel Başkanı Baki Düzgün, bütün ibadet yerlerini kutsalları olarak kabul ettiklerini ve cemevlerinin de kendilerinin ibadethaneleri olduğunu belirtti. “Ortadoğu’da aynı dinin temsilcileri yıllardır savaş halindeyken, Doğu ve Güneydoğu’da aylardır devam eden bir savaş ortamı var ve masum sivil halklar evlerinde katledilmekteyken ağzını mühürleyen Diyanet, söz konusu Aleviler olunca fetva vermekten geri kalmamaktadır” diye konuştu.

Düzgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Görmez, siyaseti bırakmalı ve asıl görevini yapmalı. Bir din temsilcisi olarak bırakın inançlara şekil vermeyi, bu topluma sevgiyi ve hoşgörüyü öğretmeye çalışın. Yıllardır bizler birleştirici ve bütünleştirici olmaya çalışırken, sizler bölücü ve ayrıştırıcı oluyorsunuz. Alevi-Sünni evliliğine ‘Müslüman olmayanla evlenilmez’ diyerek bu evliliğe karşı çıkıyorsunuz ya, Anadolu’ya gidin ‘Annen Alevi, babam Sünni’ veya ‘Annem Sünni, babam Alevi’ diyen çocukları çok göreceksiniz.”

Açıklamanın ardından Alevi örgüt temsilcileri Görmez hakkında suç duyurusunda bulundu.

ETİKETLER

alevilersuç duyurusucemevleridiyane işleri başkanlığımehmet görmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24