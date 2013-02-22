Demirtaş'tan Erdoğan'a: Anketlerden vazgeçin, yüzde 99 hayır dese ne olacak

Marmara Bölgesi Alevi Diyalog Toplantısı'nın açılışında konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan'ın Alevilik ve cemevleriyle ilgili dünkü açıklamalarına ilişkin olarak "Başbakan'a soruyorum, Alevi yurttaşlardan vergi almıyor musunuz? O vergilerin tamamını camiye harcayamazsınız. Alevi yurttaşlar vergi verirken eşitse, kamusal hizmet alırken de eşit davranmak zorundasınız. Tek bir mezhebe para harcayamazsınız, bu anayasal bir suçtur" sözleriyle yanıt verdi.

Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla yapılan ankentleri de eleştirerek "Bu iş anketlerle yürüyecek bir iş değil. Yüzde 99 barışa karşı olsa barışı savunmayacak mıyız? Başbakan'a tavsiyem, barış gerçekleşene kadar anket işinden vazgeçsin" dedi.

Selahattin Demirtaş Marmara Bölgesi Alevi Diyalog Toplantısı açılışında konuştu.

"Bu çalıştaylara konuşmak için değil dinlemek için geliyoruz" diyen Demirtaş, "Siyasetçilerin bütün toplum adına, bütün inançlar adına tek yetkili olarak kendilerini görüp konuşması yanlıştır, demokrasi ruhuna aykırıdır, inançlara aykırıdır. Sizlerin Alevi inanç temsilcileri olarak kendinizi siyasette nasıl görmek istediğinizi öğrenmek istiyoruz" dedi.

Bütün ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, yok sayılmış bütün kimliklerin mücadelesinin ortak olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Hiçbir ezilenin diğer ezilene rağmen kurtuluşu olamaz" diye konuştu.

Alevi yurttaşların son yıllarda örgütlü olarak yürüttüğü mücadelenin Türkiye'de demokrasi mücadelesine ivme kattığını belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Alevilerin bu enerjisi iktidarı tedirgin ediyor olmalı ki, Alevi çalıştayları yapıyor. Ama zihniyet değişmiyor. İktidar, diyanet Alevi inancını tanımlamaya çalışıyor. Bir inanç toplumu neye ibadethane diyeceğine kendisi karar verir. Alevi toplumu cemevini ibadethane olarak tanımlıyor. Bu kadar basittir."

Demirtaş, Alevilerin haklarının anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti, "Yaşam ve insanı merkeze alan talepleri tartışmak kendine insanım diyenlere yakışmaz" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın Alevilik ve cemevleriyle ilgili açıklamalarına dikkat çeken Demirtaş şöyle konuştu:

"Hiçbir inancın diğerine üstünlüğü olamaz, diğerinin inanç sınırlarını tespit etme hakkı asla olamaz. Tekçiliği dayatmak bütün sorunların temelidir. Bu bakış açısı değişmediği sürece, sorunların çözümünde mesafe kaydedemiyoruz. İktidar bir dönem başörtüsü yasağına karşı çıktı. Ancak iktidar olunca ibadetin sınırlarını belirliyor. Aleviler diyanete mi soracak? Diyanet kendini dinin tek sahibi olarak tanımlıyor, kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Böyle bir kurum gereksiz. Başbakan'a soruyorum, Alevi yurttaşlardan vergi almıyor musunuz? O vergilerin tamamını camiye harcayamazsınız. Alevi yurttaşlar vergi verirken eşitse, kamusal hizmet alırken de eşit davranmak zorundasınız. Tek bir mezhebe para harcayamazsınız, bu anayasal bir suçtur."

Alevi toplumunun örgütlülüğüne dikkat çeken Demirtaş, "Alevi toplumunun örgütlülüğü, kendi içindeki dayanışması tek başına demokrasinin öncü gücü haline gelebilecek bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Alevi toplumundan oy istemek için partimizi tanıtmak üzere burada değiliz. Sizin beklenti ve eleştirilerinizi dinlemek için buradayız. Çünkü Alevi toplumu kime oy vereceğini bilecek kadar örgütlü ve bilinçlidir" diye konuştu.

'Barışa kadar anketten vazgeçsin'

İmralı sürecine ilişkin anketi değerlendiren BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Bu iş anketlerle yürüyecek bir iş değil. Yüzde 99 barışa karşı olsa barışı savunmayacak mıyız? Başbakan'a tavsiyem, barış gerçekleşene kadar anket işinden vazgeçsin" dedi.



Bir gazetecinin ''Yarın İmralı'da bir görüşme olacak. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Demirtaş, ''Dün uzun uzun değerlendirme yaptık. Arkadaşlarımız gidip geldikten sonra kapsamlı değerlendirme yapacağız. İsim tartışması, heyet tartışması bizler açısından uzun süredir bitmiştir. Sürecin ilerlemesini istiyoruz. Katkı sunmak istiyoruz. İktidarın yürüttüğü tartışmayı son derece geri bir tarz olarak değerlendirdik. Bizler katkı sunmaya çalışıyoruz. BDP olarak başından beri sürecin önü açılsın diye uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Başbakan'ın ısrarla, süreci tıkayan tutumuna, üslubuna, diline, yaklaşımına rağmen biz barış kanallarını, yollarını genişletmeye çalışıyoruz'' yanıtını verdi.

Demirtaş, kamuoyuna yansıyan ve barış sürecine yüzde 95 desteğin olduğuna ilişkin anketle ilgili soru üzerine, ''Bu iş anketlerle yürütülecek bir iş değil. Yüzde 99 barışa karşı olsa barışı savunmamamız mı gerekiyor? Başbakan'a tavsiyemiz şudur; 'Barışı gerçekleştirene kadar anket işinden vazgeç' derim. Anketlere, oy oranlarına bakarak bu süreci yürütemeyiz. Anketlere bakmak yerine insanların yüreğine, gözlerine bakmayı tercih ediyoruz. İnsanlar barış istiyorlar'' diye konuştu.

Selahattin Demirtaş, bir röportajında ''Herkes Öcalan'la tanışmak ister'' sözleri hatırlatılarak, partilerinde de herkesin böyle düşünüp düşünmediğine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

''Hayır, politikacılar olayın politik yanını nasıl bir kenara bırakabilirler ki... Hiçbir şekilde, milletvekillerimiz, eşbaşkanlar arasında asla bir ayrım yoktur. Hiç kimse de bu ayırımı bize dayatamaz. Böyle varmış gibi gösterenler de kendilerini yanıltmış olurlar. Oraya giden her arkadaşımız politik bir amaçla gidiyordur. Tabii ki, her milletvekili arkadaşımız Sayın Öcalan'la tartışmak isterdi, bu süreci kendisiyle yüz yüze görüşmek isterdi. Ama bu giden arkadaşlarımız açısından da dışarıda, gitmeyen arkadaşlarımız açısından da aynı sorumluluktur, fedakarlıktır.''