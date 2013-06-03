Alevilerden 3. köprü protestosu

Alevi Dernekleri Federasyonu , 3. Köprüye verilen '' Yavuz Sultan Selim '' ismini Garipçe köyünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

3. Boğaz Köprüsü'ne verilen "Yavuz Sultan Selim" ismi, Alevi vatandaşların tepkisi çekti. Alevi Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Köprünün Avrupa Yakası'ndaki ayağının bulunacağı Sarıyer Garipçe'ye gelerek basın açıklaması yaptı.



Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hüsniye Takmaz, "29 Mayıs 2013 tarihinde temeli atılan 3. Köprünün adının 'Yavuz Sultan Selim' köprüsü olarak konulduğu , Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından sürpriz olarak kamuoyuna duyurulmuştur. Sürpriz olarak açıklanan bu isim, Aleviler olarak bizleri son derece rahatsız ve tedirgin etmiştir. Çünkü Yavuz Sultan Selim, kimlerine göre 40 bin, kimilerine göre 80 bin Alevi'yi katleden, iktidarı için tüm kardeşlerini, yeğenlerini ve devletin başında olan babasını acımadan öldüren, Sünni İslamı Osmanlı'nın resmi dini olarak kabul eden biri olarak belleklerimizde yer almıştır" ifadelerini kullandı.



cnntürk.com'un haberine göre, alınan kararla Türkiye'de yaşayan 25 milyon alevinin son derece rahatsız olduğunu ifade eden Takmaz, "Türkiye'de yaşayan 25 milyon Alevi'yi rencide eden, geçmişte derin acılar yaşamalarına neden olan bir Osmanlı Padişahı olan Yavuz Sultan Selim isminin, temeli atılan bu köprüye verilmesini şiddetle protesto ediyor, derhal değiştirilmesini talep ediyoruz" diyerek tepki gösterdi. Alevi Dernekleri Federasyonu, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.