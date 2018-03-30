Aleviler tepkili: Sıra bize geldi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş, “Alevi kurumlarına gözdağı vermek istiyorlar. Sıra bize geldi, bunu görüyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre aralarında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Erzincan Şube yöneticisi Akın Demir ve PSAKD üyesi Murat Demiray, Doğan Şimşir ve PSAKD Genel Başkan Yardımcısı Erol Yeter’in de bulunduğu 16 kişinin tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Erzincan Şube Başkanı Salih Ürün, “Bu arkadaşlarımıza bir itirafçının ifadesiyle yüklenen suçlar inandırıcı değil. Arkadaşlarımızın terör örgütü ile alakaları yoktur” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş, “Alevi kurumlarına gözdağı vermek istiyorlar. Sıra bize geldi, bunu görüyoruz” diye konuştu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara şube Başkanı Ali Üngörmüş, “İsteniyor ki, Aleviler korkup Alevi kurumlarına ve cemevlerine gitmesin. İsteniyor ki, Aleviler inancına, kültürüne ve yaşam tarzına sahip çıkmasın. Ancak yaptıkları bütün hesaplar boşa çıkacak” dedi.

Eski Kartal Cemevi Vakfı Başkanı İsmail Saçlı, “Bu bir yoklamadır. Sıra hepimize gelecektir” diye konuştu.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, "12 vatandaşın çobanlık yaparak geçindiği bir köyde, bir kurumun genel başkan yardımcısı ve üyelerinin gizli bir tanık sıfatıyla tutuklamanın bir gerekçesinin olması lazım. Bu gizli tanık kimdir?” dedi.