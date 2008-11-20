Aleviler somut adım bekliyor

Solda çarşaf sağda Alevilik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Alevi sorunlarına kayıtsız kalmayacağız. Anlama ve anlaşılma süreci başlatılmasına katkıda bulunmaya samimiyetle hazırız” şeklindeki açıklamasına Alevilerden destek geldi.Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, “Doğru bir beyan, olumlu. Meclis mutabakatı bekliyoruz. Seçim yatırımı olarak telakki edilmemesi için Meclis’e getirilmeli” diye konuştu.Doğan, Bahçeli’nin bu konuda AKP ile anlaşabileceğini, muhalefetle de ortak bir metin belirleyebileceğini söyledi. Doğan, Bahçeli’nin, “Alevi kurumları arasında asgari müşterek zemini oluşturulmalı” açıklamasını ise gerçekçi bulmadığını söyledi.Sünnilikte de farklı mezhep altı kurumlar ve cemaatler bulunduğuna işaret eden Doğan, “Alevi kurumları arasında ortak zemin sağlamayı ön şart haline getirmek, konuyu savsaklamak anlamına gelir” dedi.TBMM’ye gelecek bir teklifi uygun bulmaları halinde destekleyebileceklerini ifade eden Doğan, “Ancak, ‘Asgari müşterekte bulunsunlar, öyle gelsinler’ demek, ipe un sermektir. Oportünistliktir” diye konuştu.ABF Başkanı Ali Balkız, Alparslan Türkeş’e göndermede bulunarak, “Demek ki Türkiye mermer değil, mozaikmiş” dedi.Konunun MHP tarafından samimiyetle irdelenmesi gerektiğini ifade eden Balkız, “Erciyes eteklerinde semah dönmeye benzemesin” diye konuştu. PSAKD Başkanı Fevzi Gümüş de açıklamaları olumlu bulduğunu söyledi.Bakan Said Yazıcıoğlu’nun Ankara mitingi için önce “uç talep” sonra “Kastı aşan bir ifade olmuştur” demesini anımsatan Gümüş, “Partilerin duyarlı olmasını önemsiyoruz” dedi.