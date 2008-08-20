Aleviler sola nasıl itildi?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP hükümetine yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Fehmi Koru, Aleviliğin acilen ele alınmayı bekleyen sorunların ilk sıralarında geldiğini belirtti.

Koru, 'Yeni dönemin ilk dikenli konusu: Alevilik' başlıklı bugünkü yazısında, hükümete, adeta, Alevilik konusunda nasıl bir politika izlemesi gerektiğini yazdı. Alevilikle ilgili sorunların son 50-60 yılın eseri olduğunu ileri süren Koru'nun yazısı şöyle:



"Sağ siyasî iktidarların çoğunluğa verdikleri İmam Hatip Okulları açma, zorunlu din dersi koyma gibi tavizler, kırsaldan hızla göçerek kentlerde kendi cemaatlerini oluşturan Aleviler'i sol siyasetin tabanı haline dönüştürdü.

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Bugün geldiğimiz noktada yeni dönemin parametrelerini çalıştırarak Aleviler ile ilgili sorunları ortadan kaldırabiliriz.

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Türkiye lâikliğini eski dönemin paradigmasıyla mı tanımlayacaktır, yoksa yeni bir lâiklik anlayışıyla mı? Eski paradigma 'çatışma' yaratma ve ayrıştırma üzerine oturuyordu; bugünün Türkiyesi'nde artık ona yer yoktur. Bugünün paradigması ise 'farklılığını koruyarak bütün içinde yer alma' olmak zorunda; bu da lâikliğin bize benzeyen Batı ülkelerinde (sözgelimi Almanya'da) olduğu gibi kavranmasını gerektiriyor.



Devlet dinî inanışlar ve uygulamalar konusunda gerçekten yansız ve tarafsız bir konuma çekilerek özerk dinî yapılanmaların koordinasyonuyla yetinebilir. Alevilik sorununun çözümü için gerek şart olan bu yeni bakış açısı lâiklikle ilgili kronikleşmiş başka sorunlarımızın da ilâcıdır: Başörtüsü, din dersi ve İmam Hatip Okulları gibi...



Bir daha kaydedelim: Türkiye'nin ihtiyacı olan, daha az değil daha çok lâikliktir."











