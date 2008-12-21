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Yaşam

Aleviler, Maraş için alanlara iniyor

Alevi dernekleri, Maraş katliamının 30'uncu yıldönümü nedeniyle bugün Adana'da bir miting düzenliyor.

21 Aralık 2008 02:00

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Maraş katliamının 30. yıldönümünde Alevi Bektaşi Federasyonu'nun desteği ile bugün Adana'da bir miting düzenliyor.

Maraş'ta, 21 Aralık 1978 günü  başlayan ve 27 Aralık 1978'e kadar süren  olaylarda çoğu Alevi kökenli 121 kişi ölmüştü. Maraş katliamının gerçek sorumlularının halen yargılanmadığını iddia eden Alevi dernekleri, mitingde, 'Unutursak hatırlatırlar', 'Katliamının gizli arşivleri açıklansın', 'Gerçek suçlular hesap versin, yargılansın' taleplerini dillendirecek.


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