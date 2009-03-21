‘Aleviler Diyanet’te temsil edilemez’

Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, Alevilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Temsil diye bir şey açtınız mı bunun önü alınamaz" dedi.



Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Alevilerin sorunlarına ilişkin başlattıkları çalışmalarda henüz netlik kazanan bir konu olmadığını söyledi.



"Ülkemizde yaşayan herkesin, rahat, huzurlu yaşaması asıldır. Sayı önemli değil. Ne kadar olursa olsun" diyen Yazıcıoğlu, "İnsanlarımızın sıkıntıları bizim sorunumuzdur. Dolayısıyla başlattığımız çalışmalar var. Henüz daha somutlaşmadığı için seçimlerden sonra ilgili taraflarla tekrar oturacağız, konuşacağız, tartışacağız. Bir ortak paydada buluşacağız" diye konuştu.



Mustafa Said Yazıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığında Alevilerin temsili konusundaki tartışmalara ilişkin de şunları söyledi:



"Diyanet'te temsil diye bir şey söz konusu değil. Benim söylediğim de oydu zaten. Böyle bir talep Alevi vatandaşlarımızdan da yok zaten. Orası bir temsil makamı değil. Bütün inanan insanlara, Müslümanlara hizmet veren bir kurumdur. Orada farklı bir yapılanma, mezhebi açıdan bir yapılanma, doğru şey değildir. Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği hizmetten herkes alabildiğini alır. Alamadığını başka yerlerde... Söz gelimi Alevi vatandaşlarımız cemevlerinde farklı bir şeyler yapıyorsa, yapabilirler. Buna hiç kimsenin diyebileceği bir şey yok. O anlamda söylenmiştir. Yoksa, Diyanet'te temsil diye bir şey açtınız mı, bunun önü alınmaz."



"Diyanet, Kuran'ın Kürtçe mealini hazırlayabilir"



Bakan Yazıcıoğlu, Kuran-ı Kerim'in Kürtçe mealinin hazırlanmasına ilişkin olarak da "Bu konuda bir talebin olduğunu biliyoruz. Kuran-ı Kerim'in zaten pek çok lehçede basılmış mealleri var. Bizim Türk Cumhuriyetlerine, Balkan ülkelerine gönderdiğimiz pek çok lehçede Kuran-ı Kerim meali var. Eğer Kürtçe Kuran-ı Kerim meali talebi varsa ki var olduğu anlaşılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda meal hazırlamasında hiçbir sakınca yok, faydası çok."

