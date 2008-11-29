Aleviler, Çamuroğlu'nu dışladı

TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın, Alevi Bektaşi Dernekleri’nin temsilcileriyle görüşmesine AKP İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu’nu da davet etmesi krize neden oldu. Temsilciler, “Alevileri bölmeye çalıştığı” gerekçesiyle toplantıda istemeyince, Çamuroğlu başkanlıktan geri döndü.



TBMM Başkanı Köksal Toptan, görüşme öncesi makamına Çamuroğlu ile birlikte geldi. Toplantı öncesinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Fevzi Gümüş, “Biz toplantıya Çamuroğlu’nun katılacağını bilmiyorduk, sonradan öğrendik. Aramızda değerlendirdik. Gelip burada tepkimizi söylemeye karar verdik. AKP başından beri bu süreci Çamuroğlu üzerinden yürütmeye çalışıyor. Biz buna karşıyız. Hükümet ile görüşmemizde Çamuroğlu bulunabilir. Ancak Meclis Başkanı tarafsızdır, bu toplantıda bulunması doğru değil” diye konuştu.



‘Aynı masada oturmayız’



Edinilen bilgiye göre görüşme öncesinde toplantı odasında bekleyen heyet üyeleri, odaya bir sandalye daha getirilince “Kimin için?” diye sordu. “Reha Çamuroğlu da toplantıya katılacak” bilgisinin verilmesi üzerine, “Biz kendisiyle aynı masada oturmayız, aynı kareye girmeyiz” diye tepki gösteren heyet, özel kalem müdürünün ısrarı üzerine, “O zaman tüm milletvekillerini çağırın” diye tepki gösterdi. “İki kişi başkanın makamına geçsin görüşsün” önerisi üzerine de heyet, “Türkiye’nin her tarafından gelmiş kişiler var. Bir kişi eksik olsa görüşmeyiz” diyerek toplantıyı terk edeceklerini bildirdi.



Toptan: ‘Benim hatam’



Bunun üzerine Toptan heyetin yanına yalnız geldi ve “Kusura bakmayın, benim hatam oldu. Ben kendisini davet etmiştim, kendisine mahcup oldum” dedi.

Yarım saat Toptan’ın odasında oturan Çamuroğlu ise, heyet ikna edilemeyince başkanlıktan ayrıldı. Çamuroğlu Toptan’ın nazik bir davette bulunduğunu, heyetin bunu anlamadığını söyledi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız toplantıdan sonra, Toptan’ın isteklerine olumlu baktığını açıkladı.





