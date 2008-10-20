Aleviler Ankara'ya yürüyecek

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, "Alevilere yönelik ayrımcı politikalara son verilmesi için Türkiye’nin dört bir yanından yürüyüş başlatacaklarını" söyledi.



Balkız, Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlediği basın toplantısında, "zorunlu din derslerinin antidemokratik ve antilaik bir görünüm ortaya çıkardığını ve Alevi çocuklarını Sünnileştirme aracı olarak kullanıldığını" iddia etti.



"Diyanet İşleri Başkanlığının sadece Sünni inanç mensuplarına hizmet verdiğini" ileri süren Balkız, "Aleviler ve örgütlü yapıları yıllardır mücadele veriyor. Bu mücadele, cemevlerinin ibadet merkezi olarak tanınması, zorunlu din derslerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılması, Madımak Oteli’nin müzeye dönüştürülmesi gibi temel talepleri içeriyor" diye konuştu.



Balkız, zorunlu din derslerinin kaldırılması konusunda Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin açtığı davada verilen yargı kararının uygulanmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Hukukun üstünlüğü ilkesine gölge düşmüştür. Aleviler, hükümetin hukuk tanımaz tavrına ve Alevilerin en temel insani taleplerine karşı oynadığı ’üç maymun’ rolünü içine sindirecek durumda değildir. Çünkü söz konusu talepler sadece Alevilerin talepleri değil, demokrasi, özgürlük ve eşitlik isteyen tüm kesimlerin talepleridir. Sünni kökenli olduğu halde çocuğunun zorunlu din dersi almasını istemeyen milyonlarca aile vardır ve bu aileler de Aleviler kadar mağdur olmaktadır."



"Alevi Bektaşi Federasyonu olarak ayrımcı politikalara son verilmesi amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından yürüyüş başlatacaklarını ve bu yürüyüşü Sıhhiye’de mitinge dönüştüreceklerini" bildiren Balkız, yürüyüşün 7 Kasım 2008’de Ordu, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır’dan başlatılacağını kaydetti. (AA)

