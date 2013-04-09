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Yaşam

'Aleviler, Ali'ye Allah diye taparlar, mum söndü yaparlar!..'

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'nde felsefe öğretmeninin sözlerine Alevi derneğinden tepki geldi

09 Nisan 2013 20:14

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'nde bir felsefe öğretmeni Alevilikle ilgili olarak, "Ali'ye Allah diye taparlar. Bazıları da peygamber kabul ederler. Onlar mum söndü yaparlar" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Levent Gencelli'nin haberine göre, Alevi derneklerinin ve alevi ailelerin  tepkisi üzerine öğretmenin bir sonraki hafta derste Alevi öğrencilere,tepkisini dile getirdi.

Hünkar Hacı Bektaşı Veli Derneği Başkanı Ahmet Gazi Memiş, “Öğretmen ve polis eşi derneğimize geldiler. Özür dileyeceğini söyledi. Biz özrü kabul etmeyeceğimizi bildirdik. Bunun üzerine polis eşi, ‘bu dava bittiğinde geleceğim bakalım nereniz şişmiş’ diyerek sözlü saldırı yaptı. Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

Gemlik Dersimliler Derneği ile Hacı Bektaş Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla da olayı kınadı.,

 

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