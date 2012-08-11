Alevi şehide hem cemevinde hem de camide tören düzenlendi

İzmir Foça'da şehit düşen Özkan Ateşli için önce Haramidere Cemevi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından camide tören yapılırken tartışma çıktı. Sosyal medyada tepkiler yükselirken aile "Camiye rızamızla götürüldü" dedi.

Radikal gazetesinin haberine göre; Foça’da askeri araca saldırıda şehit olan er Özkan Ateşli’nin cenazesinin cemevinden camiye götürülmesi karışıklık yarattı. Aile “Camiye rızamızla götürüldü” derken, cenazenin zorla camiye götürüldüğünü savunan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu “Cemevinden cenaze kalkamıyorsa Aleviler askere alınmasın” dedi. Haramidere Cemevi’nin Başkanı Serkan Kent ise “Aileye sorulsaydı cemevinden kaldırılmasını isterlerdi” görüşünü dile getirdi.

İki çocuk babası Er Özkan Ateşli’nin cenazesi önce Haramidere Cemevi’ne götürüldü. Şehit er için burada dua okunup cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını kıldıran cemevi dedesi dua sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın Karacaahmet’teki cemeviyle ilgili açıklamalarına atıfta bulunurken, “Cemevleri de ibadet yeridir. Buralar ucube değil” dedi. Ardından cenaze Ataköy 5. Kısım Camii’ne götürüldü. Sosyal medyada cenazenin zorla camiye getirildiği iddiaları yükseldi.



Kenanoğlu: O zaman askere de almayın



Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi. Cenazenin, ailenin istememesine rağmen cemevinden camiye götürüldüğünü savunan Ali Kenanoğlu şöyle dedi:

“Bu ülke için şehit olan, canını veren bir insanın ibadeti tanınmıyor. Madem bizim şehitlerimizi cemevinden yolcu etmemize izin vermiyorsunuz o zaman askerliğe de almayın. Daha önce Amasyalı bir ailenin şehit cenazesi Alibeyköy Cemevi’nden tören yarıda kesilerek camiye götürülmüştü.”

Cenazenin ilk götürüldüğü Haramidere Cemevi Başkanı Serkan Kent de cemevindeki cenazeye kaymakam ve askerlerin katıldığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dün aile büyükleri telefon ederek ‘Şehidimiz var cemevinden kaldırılacak, devlet büyükleri, protokol olacak’ dedi, resmi tören talep ettiler. Cenaze geldikten sonra hellallik alındı, cenaze namazı kılındı. Sonra bana şehidi askerin alacağı ve camiye götüreceği söylendi. Aile büyüklerine asker böyle söylemiş. Ben de ‘Bize laf düşmez’ dedim. Aldılar camiye götürdüler, ikinci cenaze namazı kılındı. Aile şu an ne olduğunu sorgulayamıyor, kendi yağıyla kavrulan insanlar. Onlara sorulsaydı cemevinden kaldırılsın derlerdi.”



Ağabey: Onay verdik



Camideki cenaze töreninde Radikal ’e konuşan şehit ağabeyi Aşkın Ateşli ise iddiaları yalanladı:

“Cenaze önce cemevine getirildi. Usül gereği bütün aile eş dost ve akrabalar şehitten helallık aldı. Ondan sonra resmi tören için buraya getirildi. Programın böyle olacağı dünden belliydi, bize böyle böyle söylenmişti. Burası da cemevi de Allah’ın evi. Resmi tören hep burada yapıldığı için buraya getirildi. Zorla getirilme durumu yok. Bize burada kılınacak denildi, biz de onay verdik.”



Prosedür nasıl?



Ordudaki tören prosedürüne göre ikametgâhı İstanbul ’a bağlı askeri personelin cenaze işlemleri İstanbul Merkez Komutanlığı tarafından yapılıyor. Komutanlık, işlemleri personelin oturduğu bölgeye göre belirliyor. Anadolu Yakası’na bağlı personel için Üsküdar’daki Selimiye Camii, alternatif olarak da Erenköy Galip Paşa Camii kullanılıyor. Avrupa Yakası için ise kullanılan camiler arasında Ataköy’deki 5. Kısım Camii ve Levent Camii var. Üç sene önce ‘amirallere suikast’ soruşturmasında tutuklanan ve tahliye edildikten sonra intihar eden Yarbay Ali Tatar da Üsküdar’daki Karacaahmet Cemevi’nde düzenlenen askeri törenden sonra toprağa verilmişti.



TSK ‘Ailenin isteğine göre olur’ demişti



Askeri mevzuatlarda şehitlerin cenaze törenleriyle ilgili ‘ibadethane’ adı belirtilmiyor. Ancak camilerde törenin nasıl yapılacağına ilişkin kurallar var. Geçmişte cemevinde askerlerin de katıldığı şehit cenaze törenleri yapılmıştı. Ancak, 2009’da Siirt’te şehit düşen Astsubay Başçavuş Murat Taş için İstanbul Alibeyköy Cemevi’nde tören düzenlenmiş, askerlerin talimatıyla tören yarıda kesilerek, cenaze camiye götürülmüştü. Bu da tepkilere neden olmuştu. Alevi Vakıfları Federasyonu, Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı’na başvurarak, Alevi şehitlerin cenaze törenleri konusunda bilgi istemişti. Genelkurmay, “Aziz şehitlerimize TSK ’nın birlik ve bütünlüğünü, çelikleşmiş iradesini, kararlılığını ve şehitlerine saygısını göstermek üzere, garnizon komutanlıkları tarafından askeri cenaze töreni düzenlenmektedir. Şehit cenaze törenlerinde TSK tarafından sadece askeri faaliyetler yürütülmektedir. Törendeki dini vecibeler tamamen ailenin isteğine göre düzenlenmektedir” yanıtını vermişti.