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Alevi öğrenciye kelime-i şahadet getirten öğretmen görevden alındı

İzmir Bayraklı Cemil Atlas Ortaokulu’nda Alevi öğrencileri ayağa kaldırarak kelime-i şahadet getirten din kültürü öğretmeni İ.T.’nin görevine son verildi

05 Aralık 2014 11:38

İzmir’in Bayraklı ilçesi Cemil Atlas Ortaokulu beşinci sınıf öğrencilere din kültürü ve ahlak bilgisi dersi veren ücretli öğretmen İ.T., geçtiğimiz haftalarda sınıftaki Alevi öğrencileri ayağa kaldırıp kelime-i şahadet getirmelerini istemesiyle gündeme gelmişti. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine, aileler öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Gülsen Candemir'in Birgün'de yer alan haberine göre, soruşturma süresince öğretmenin başka velilerle de sorunlar yaşadığını, velilerin defalarca okul yönetimine öğretmen hakkında şikayette bulunduğunu anlatan Alevi öğrencilerin aileleri, okul yönetiminin ihmali nedeni ile çocuklarının ötekileştirildiğini belirtti.

 

Çocuklar içine kapandı

 

Çocuklarının yaşadıkları olay ve sonrasındaki gelişmeler nedeni ile içine kapandığını belirten veliler, çocuklarının okula gelmelerini istemediğini belirtti. Aileler, din kültürü öğretmeninin olayın yaşandığı sınıfta ağlayarak, öğrenciler üzerinde olumsuz etkiye neden olduğunu da söyledi.

 

Konu meclisten taşındı

 

Öte yandan BirGün’de yayınlanan haber sonrasında CHP İzmir Milletvekili Alaatin Yüksel’de Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi vererek, konuyu Meclis’e taşımıştı.

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