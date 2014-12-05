Alevi öğrenciye kelime-i şahadet getirten öğretmen görevden alındı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Cemil Atlas Ortaokulu beşinci sınıf öğrencilere din kültürü ve ahlak bilgisi dersi veren ücretli öğretmen İ.T., geçtiğimiz haftalarda sınıftaki Alevi öğrencileri ayağa kaldırıp kelime-i şahadet getirmelerini istemesiyle gündeme gelmişti. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine, aileler öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Gülsen Candemir'in Birgün'de yer alan haberine göre, soruşturma süresince öğretmenin başka velilerle de sorunlar yaşadığını, velilerin defalarca okul yönetimine öğretmen hakkında şikayette bulunduğunu anlatan Alevi öğrencilerin aileleri, okul yönetiminin ihmali nedeni ile çocuklarının ötekileştirildiğini belirtti.

Çocuklar içine kapandı

Çocuklarının yaşadıkları olay ve sonrasındaki gelişmeler nedeni ile içine kapandığını belirten veliler, çocuklarının okula gelmelerini istemediğini belirtti. Aileler, din kültürü öğretmeninin olayın yaşandığı sınıfta ağlayarak, öğrenciler üzerinde olumsuz etkiye neden olduğunu da söyledi.

Konu meclisten taşındı

Öte yandan BirGün’de yayınlanan haber sonrasında CHP İzmir Milletvekili Alaatin Yüksel’de Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi vererek, konuyu Meclis’e taşımıştı.