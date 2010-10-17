Alevi köyüne yapılan cami ilgi görmedi

T24 - Çanakkale’nin merkeze bağlı Alevi vatandaşların yaşadığı Denizgöründü Köyü’nde devletin yaptırdığı ve 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu tarafından hizmete açılan cami, beklenen ilgiyi görmedi.











Cemaat olmaması nedeniyle 4 yıldır camide tek başına namaz kılan imam, müftülükçe haftanın üç günü komşu köylerde görevlendirildi. Köy sakinlerinden Hasan Durmuş, caminin köylüye sorulmadan yapıldığını belirterek, “Devlet kimseye birşey demeden geldi buraya camiyi dikti. Ancak köyümüzden hiç giden yok. Cami yapılırken bize sorsalardı da karşı çıkmazdık. Ama onun yerine cemevini tercih ederdik. Ben hiç gitmedim, gitmem de. Sadece cemevi olursa giderim” dedi. Köy Muhtarı İbrahim Kahya ise cami için başvuruyu kendisinin yaptığını anlatarak, “Ben müftülükle görüşüp cami yapılmasını istedim. Onlar da uygun görüp yaptılar. Ama kimse camiye gitmiyor. Cemevi de yapılacak olursa karşı değilim” diye konuştu. Cami yapıldığından bu yana bahçesindeki musalla taşı da bir kez dahi kullanılmadı. Bunun sebebi olarak ise Alevi olan Denizgöründü köylülerinin, hayatını kaybeden yakınlarını kendi örf ve adetlerine göre toprağa vermeleri gösterildi.



